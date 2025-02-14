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Теплые поздравления для коллег на День святого Валентина 2025

14 февраля 2025 03:16
Светлана Конюшенко - Редактор
Как можно искренне поздравить коллег с Днем влюбленных 2025 — теплые пожелания в стихах, прозе, открытках
Коллеги на работе и сердечки ко Дню влюбленных. Фото: коллаж Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Самые искренние поздравления коллегам ко Дню святого Валентина, которые точно понравятся. Узнайте, как можно тепло и от всей души поздравить своих сотрудников с самым романтичным праздником года в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к 14 февраля.

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Как можно поздравить своих коллег с Днем влюбленных в стихах

З днем ​​святого Валентина

Вас, колеги, вітаю,

Мільйони валентинок

Нехай наш офіс засипають.

Я бажаю, щоб у роботу

Були закохані свою,

Щоб преміям із зарплатою

Говорили ми — люблю.

Щоб робочий годинник

Ми любов'ю наповнювали,

Валентинками один одного

У День закоханих вітали.

***

З Днем закоханих вас, колеги,

Побажати хочу кохання,

Щоб знайшли ви половинки,

Нехай усі збудуться бажання!

Сил, здоров'я, просто щастя,

Позитиву та добра,

Світу, світла, процвітання

І душевного тепла!

Как поздравить коллег с Днем святого Валентина — пожелания в прозе

Уважаемые коллеги, я вас поздравляю с Днем всех влюбленных! Пусть одинокие найдут настоящую любовь, а влюбленные — живут в благополучии. Желаю вам веселого празднования и сюрпризов в этот замечательный праздник! С Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина, мои дорогие коллеги! Желаю вам романтики, настоящей и чистой любви, семейного благополучия и светлых дней! Пусть в каждом доме будет атмосфера любви, тепла и уюта! С праздником!

***

Коллеги, от чистого сердца поздравляю вас с Днем влюбленных! Пусть в этот день в вашем сердце будет любовь! Желаю вам светлых чувств, искренней любви, невероятного уюта и взаимности. Чтобы Амур никогда не проходил мимо вас и всегда запускал свои стрелы "в правильном направлении". С праздником вас, дорогие сотрудники.

Самые теплые поздравления коллегам ко Дню святого Валентина — яркие открытки

Открытка
Поздравление коллегам с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление коллегам с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление коллегам с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, где можно сделать предложение любимой на День святого Валентина.

Ранее мы рассказывали о том, как можно оригинально отпраздновать День святого Валентина.

Также мы сообщали о том, куда сходить в День влюбленных, если нет пары.

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