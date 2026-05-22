Таро-гороскоп на вихідні 23-24 травня 2026: знаки Зодіаку, яким пощастить

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким удача усміхнеться вже у ці вихідні 23-24 травня. Енергія цього періоду притягуватиме до щасливчиків приємні новини, несподівані зустрічі та вдалі збіги обставин.

Новини.LIVE розповідає, хто ц списку щасливчиків та як правильно скористатися цією удачею.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вихідні можуть принести вам різкий і дуже приємний поворот подій. "Колесо Фортуни" обіцяє шанс, який з'явиться зненацька. Це може бути дзвінок від людини, яку ви давно не чули або новина, яка відкриє перед вами цікаві перспективи. У суботу варто бути максимально відкритими до спонтанних рішень. А у неділю Таро радять звернути увагу на власні ідеї. Вони здатні перерости у щось прибуткове.

Лев — карта Таро "Сонце"

Ваш вікенд буде неймовірно сонячним та теплим, навіть якщо за вікном литиме дощ. На вас чекає приємне спілкування, компліменти та відчуття, що все складається саме так, як потрібно. Це вдалий момент, щоб зробити важливий крок у стосунках, запросити когось на побачення або відверто поговорити про почуття. Також можлива добра звістка.

Терези — карта Таро "Зірка"

"Зірка" говорить про внутрішнє оновлення та здійснення маленького бажання. У суботу вам варто прислухатися до інтуїції. Вона підкаже правильне рішення у питанні, яке давно не давало спокою. У неділю приділіть увагу собі. Навіть проста прогулянка чи зміна звичної обстановки здатна привести до важливого знайомства або цікавої ідеї, яка стане початком нового етапу.

Риби — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Вихідні 23-24 травня можуть стати часом маленьких чудес. Ви отримаєте те, чого давно чекали: бажану відповідь, запрошення, примирення або просто відчуття спокою, якого так бракувало останнім часом. У суботу добре загадувати бажання та будувати плани на літо. А у неділю велика ймовірність приємного сюрпризу від близької людини.

