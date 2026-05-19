Таро-гороскоп на тиждень 18-24 травня 2026: які знаки Зодіаку почують хороші новини

Ворожіння на картах Таро.

Містичні карти Таро кажуть: деякі знаки Зодіаку виходять на білу смугу — уже найближчими днями у їхнє життя можуть увірватися новини, що змінять настрій, плани або навіть майбутнє. Енергетика цього періоду надзвичайно сильна й запускає процеси достатку, важливих рішень і матеріальних змін.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку доля готує добрі звістки до кінця цього тижні 18-24 травня.

Телець — карта Таро "Сонце"

"Сонце" прямо говорить вам про хороші новини, яких ви давно чекали. Вони можуть стосуватися як особистого життя, так і роботи. Не сумнівайтеся у власній цінності. Цього тижня варто сміливо приймати подарунки долі.

Рак — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Вже найближчими днями події прискоряться. Ви можете отримати повідомлення або дзвінок, який змінить ваші плани. Йдеться про пропозицію співпраці, раптове запрошення, новину про переїзд або важливе рішення від людини, яка довго мовчала. Реагуйте швидко.

Терези — карта Таро "Зірка"

"Зірка" каже вам про надію та здійснення бажаного. До кінця тижня ви можете почути новину, яка поверне вам віру в себе. Зараз дуже важливо не відмовлятися від своїх планів через страхи. Ставте перед собою сміливі цілі.

Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" каже про хороші новини у сфері фінансів та роботи. З'явиться шанс, який може змінити ваше матеріальне становище на кілька місяців уперед. Уважно читайте документи, перевіряйте деталі й не відкладайте важливі рішення. Успіх уже поруч, потрібно лише простягнути руку.

