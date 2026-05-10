Таро-прогноз на травень 2026: які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким травень готує особливий шанс здійснити свої заповітні мрії. Енергетика останнього місяця весни підштовхуватиме їх до рішучих кроків і дасть потужний імпульс для реалізації навіть тих планів, які здавалися надто сміливими.

Новини.LIVE розповідає, хто ж перетворить мрії на реальність у травні.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про удачу, яка прийде раптово. Можлива вигідна пропозиція або знайомство, яке відкриє двері. Важливо не сумніватися і не відкладати рішення. Дійте швидко.

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

"Дев'ятка Кубків" каже про задоволення, внутрішню гармонію і виконання бажань. У травні ви можете отримати те, про що давно думали — від особистого щастя до фінансового результату. Дозвольте собі радіти і приймати хороше без сумнівів.

Терези — карта Таро "Маг" (перевернута)

Потенціал для здійснення мрії є, але щось гальмує процес. Ви можете самі блокувати свій успіх через страх, невпевненість або відкладання дій. Таро радять змінити підхід. Пропишіть конкретний план і не відволікайтеся. Ваша сила у фокусі та дисципліні.

Читайте також:

Діва — карта Таро "Сонце"

Останній місяць весни принесе вам реальний успіх. Задумане вдасться реалізувати без перешкод. Це може бути кар'єрний прорив, фінансовий ріст або важлива особиста перемога. Не бійтеся показувати свої досягнення.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Кому травень принесе білу смугу у життя.

Які знаки Зодіаку матимуть фінансовий успіх у травні.

Хто матиме неймовірне натхнення в останній місяць весни.