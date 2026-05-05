Таро-прогноз на травень 2026: які знаки Зодіаку змінять своє життя

Травень несе потужну енергію змін. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, які переживуть несподівані повороти долі та внутрішні трансформації. Це буде той період, коли старе у роботі, стосунках чи способі життя відходить без жалю, а нове вривається у життя швидко.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку випаде шанс переписати власну історію у травні.

Овен — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро не про втрати, а про важливе оновлення. У травні ви закриєте важливий етап життя. А вже наприкінці місяця з'явиться нова можливість, яка дасть відчуття полегшення і свободи. Не тримайтеся за старе та дійте рішуче. Якщо ви відчуєте, що щось більше не працює, сміливо відпускайте.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

У травні можливі несподівані затримки або плани підуть не за сценарієм. Але це не невдача, а шанс переглянути свої рішення. Вам варто уповільнитися і не поспішати з висновками.

Терези — карта Таро "Маг"

У вас починається період сили і впливу. "Маг" говорить про те, що ви зможете буквально створити нову реальність власними руками. Це ідеальний час для запуску проєктів, зміни роботи або старту власної справи. Не сумнівайтеся у собі. Успіх залежить від вашої ініціативи.

Стрілець — карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

"Вісімка Кубків" у перевернутому положенні каже про складність відпустити минуле. Ви можете знову повернутися до ситуацій або людей, які вже мали залишитися позаду. Ваша головна задача — чесно відповісти собі, чи варто триматися за це далі. Якщо ви не зробите внутрішній вибір, життя буде повторювати ті самі уроки.

