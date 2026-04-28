Фінансовий Таро-гороскоп на травень 2026: яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Травень обіцяє стати доленосним часом у сфері фінансів для п'яти знаків Зодіаку. Містичні карти Таро назвали щасливчиків періоду, яким відкриється шлях до прибутку, нових проєктів і вигідних угод.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку чекати на шалену грошову удачу в останній місяць весни.

Телець — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" говорить про стабільне зростання доходів. Це може бути підвищення зарплати, нове джерело доходу або вигідні вкладення, які в майбутньому принесуть прибуток. Не бійтеся вкладати в себе — навчання, зовнішній вигляд, розвиток навичок.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Травень стане для вас періодом фінансових змін та несподіваних можливостей. Гроші можуть прийти з нового джерела або через ситуацію, яку ви не планували заздалегідь. Але готуйтесь до того, що дача буде хвилями. Тому важливо не втрачати шанси, коли вони з'являтимуться.

Діва — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Для вас це один із найсильніших фінансових періодів. "Десятка Пентаклів" вказує на стабільність та накопичення. Це може бути спільний дохід, спадок, премія або довгостроковий фінансовий проєкт. Плануйте бюджет на кілька кроків уперед і не розпорошуйте ресурси.

Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

Це період перевірки вашої терплячості. Фінансові можливості для вас у травні з'являться трохи пізніше, ніж ви очікуєте, але вони будуть фантастичними. Не відмовляйтеся від нових шансів.

Козеріг — карта Таро "Король Пентаклів"

Для вас травень — місяць фінансової впевненості. "Король Пентаклів" говорить про стабільний дохід і вміння керувати грошима. Ви можете отримати підвищення, вигідний контракт або зміцнити власний бізнес. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності.

