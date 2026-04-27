Любовний Таро-прогноз на тиждень 27 квітня-3 травня 2026: кому пощастить

Новий весняний тиждень несе особливу енергію гармонії. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких настає час романтики й кохання. На них чекають теплі почуття, відверті розмови і несподівані зізнання.

Новини.LIVE розповідає, яким же знакам Зодіаку особливо пощастить у коханні на цьому тижні з 27 квітня по 3 травня.

Овен — карта Таро "Закохані"

"Закохані" попереджають вас про ситуацію, коли доведеться визначитися між минулим і майбутнім. Можлива розмова, яка змінить стосунки. У будь-якому разі ці зміни трапляться на краще. Прислухайтеся до свого серця.

Рак — карта Таро "Двійка кубків" (перевернута)

Якщо раніше у ваших стосунках були невизначеність, недомовки або непорозуміння, то вже на цьому тижні напруга спаде. Говоріть відкрито і не тримайте образ. Самотнім варто звернути увагу на людину з минулого. Там може ховатися новий шанс на щастя.

Терези — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" говорить про гармонію, ніжність і розвиток почуттів. У стосунках на вас чекає період тепла, турботи і взаєморозуміння. Можливі приємні сюрпризи, романтичні зустрічі або навіть важливі кроки вперед. Самотнім Таро обіцяють знайомство з людиною, яка принесе у життя стабільність і комфорт. Не бійтеся відкриватися.

Козеріг — карта Таро "Шістка кубків" (перевернута)

Перевернута "Шістка кубків" вказує на відпускання минулого, що відкриває двері до нових почуттів. Якщо ви довго трималися за старі емоції або спогади, настав час рухатися далі. Можливе відчуття оновлення, ніби ви починаєте все з чистого аркуша.

