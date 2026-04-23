Які знаки Зодіаку зустрінуть споріднену душу в травні 2026: гороскоп

Зодіакальне коло, жінка обіймає чоловіка.

Травень 2026 року обіцяє стати особливим місяцем в усіх сенсах. Енергії цього періоду нестимуть стабільність і внутрішній комфорт. Астрологи назвали щасливчиків, яким чекати на сюрпризи. Для цих знаків Зодіаку це буде доленосний час у коханні.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Гелен Фелікс розповідає, які знаки Зодіаку нарешті зустрінуть споріднену душу.

Терези

Травень стане важливим місяцем у сфері кохання. Всесвіт підштовхуватиме вас до чесності та емоційної відкритості. Ви нарешті усвідомите, що більше не хочете витрачати час на невизначеність. Ймовірна зустріч із людиною, яка не грає ролі, а проявляє стабільність і турботу. Поруч із цією людиною виникне тепле почуття дому.

Скорпіон

Останній місяць весни може стати доленосним у вашому любовному житті. Ви можете зустріти людину, яка буквально змінить ваше уявлення про близькість. Події розвиватимуться швидко. Цей зв'язок відрізнятиметься не лише сильною хімією, а й відчуттям надійності.

Діва

Для вас цей місяць стане приємним сюрпризом. Кохання перестане виглядати складною задачею, яку потрібно постійно аналізувати. Навпаки, усе почне складатися природно і легко. Людина, яка з’явиться у вашому житті, поділятиме ваші цінності та водночас надихатиме дивитися ширше на цей світ. Це буде зв'язок, який не вибиває з рівноваги, а допомагає відчути внутрішній баланс.

Читайте також:

Риби

Для вас травень поєднає емоції та реальні дії. Ви не лише відчуєте сильний зв'язок, а й побачите, що він підкріплений вчинками. Це особливо важливо, адже тепер у вашому житті з'являється людина, яка не просто обіцяє, а діє. Ви відчуєте, що поруч із цією людиною життя стає зрозумілішим, легшим і водночас наповненим сенсом.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Життя яких знаків Зодіаку кардинально зміниться у період Сонця в знаку Тельця.

Які знаки Зодіаку ухвалять доленосне рішення до кінця квітня.

Хто здійснить заповітні мрії до кінця квітня.