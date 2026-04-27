Любовный Таро-прогноз на неделю 27 апреля-3 мая 2026: кому повезет

Новая весенняя неделя несет особую энергию гармонии. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых наступает время романтики и любви. Их ждут теплые чувства, откровенные разговоры и неожиданные признания.

Новини.LIVE рассказывает, каким же знакам Зодиака особенно повезет в любви на этой неделе с 27 апреля по 3 мая.

Овен — карта Таро "Влюбленные"

"Влюбленные" предупреждают вас о ситуации, когда придется определиться между прошлым и будущим. Возможен разговор, который изменит отношения. В любом случае эти изменения случатся к лучшему. Прислушивайтесь к своему сердцу.

Рак — карта Таро "Двойка кубков" (перевернутая)

Если раньше в ваших отношениях были неопределенность, недомолвки или недопонимание, то уже на этой неделе напряжение спадет. Говорите открыто и не держите обид. Одиноким стоит обратить внимание на человека из прошлого. Там может скрываться новый шанс на счастье.

Весы — карта Таро "Императрица"

"Императрица" говорит о гармонии, нежности и развитии чувств. В отношениях вас ждет период тепла, заботы и взаимопонимания. Возможны приятные сюрпризы, романтические встречи или даже важные шаги вперед. Одиноким Таро обещают знакомство с человеком, который принесет в жизнь стабильность и комфорт. Не бойтесь открываться.

Козерог — карта Таро "Шестерка кубков" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка кубков" указывает на отпускание прошлого, что открывает дверь к новым чувствам. Если вы долго держались за старые эмоции или воспоминания, пришло время двигаться дальше. Возможно ощущение обновления, будто вы начинаете все с чистого листа.

