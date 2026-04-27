Финансовый Таро-прогноз на неделю 27 апреля-3 мая 2026: кому повезет

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым особенно повезет уже на этой неделе — деньги буквально сами будут идти им в руки. Это будет время возможностей и прибыли.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака неделя с 27 апреля по 3 мая принесет денежную удачу.

Телец — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" говорит о стабильности и больших деньгах. На этой неделе вы можете получить: повышение или премию, выгодное предложение или неожиданный доход. Но важно действовать уверенно и решительно. Обратите также внимание на долгосрочные инвестиции.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Таро предупреждают вас о резком повороте ситуации, который вы способны обернуть в свою пользу. Это шанс заработать там, где вы раньше не видели перспектив. Важно быстро реагировать и не бояться рисковать разумно. Не паникуйте, если что-то пойдет не по плану.

Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о старте финансово выгодного периода. Возможны новый источник дохода, запуск проекта, который начнет приносить прибыль или выгодная сделка. Даже небольшой шаг сейчас может перерасти в серьезный финансовый результат в будущем. Обращайте внимание на мелочи.

