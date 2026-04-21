Таро-гороскоп на май 2026: у каких знаков Зодиака начнется белая полоса

Гадание на картах Таро.

Май открывает новую энергию перемен, и карты Таро уже знают, какие пять знаков Зодиака станут главными счастливчиками этого периода.

Новини.LIVE рассказывает, для каких знаков Зодиака в мае начинается новый светлый этап в жизни.

Скорпион — карта Таро "Солнце"

Май станет месяцем восстановления энергии и уверенности. "Солнце" говорит об успехе, ясности и победе после сложного периода. В работе возможно признание ваших усилий или приятная финансовая новость. А в личной жизни — больше искренности, открытых разговоров и приятных моментов. Не сомневайтесь в себе и действуйте смело.

Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вас ждут резкие, но позитивные перемены. Они могут касаться работы или финансовой ситуации. События будут разворачиваться быстро, и вам придется оперативно принимать решения. Доверяйте потоку жизни.

Рак — карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка Пентаклей" сигнализирует о важном балансе. В мае вы сможете выйти из ситуации, где чувствовали несправедливость или неравенство. Вы наконец почувствуете, что усилия окупаются. В отношениях важно перестать отдавать больше, чем получаете. Карты Таро советуют пересмотреть свои границы. И это откроет для вас белую полосу.

Дева — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит, что в мае вы наконец сможете "сесть за руль" и контролировать ситуацию. Появится возможность создавать реальность собственными руками. Это благоприятный период для реализации идей. Не ждите идеального момента, а действуйте. И результат вас приятно удивит.

Рыбы — карта Таро "Звезда" (перевернутая)

Перевернутая "Звезда" несет особый смысл: надежда возвращается после периода сомнений. В мае вы почувствуете внутреннее облегчение и поймете, куда двигаться дальше. Это хорошее время для восстановления — как эмоционального, так и физического. Возможны приятные новости, связанные с личной жизнью или планами на будущее. Не закрывайтесь от мира.

