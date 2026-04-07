Какие знаки Зодиака вырвутся из застоя и наладят жизнь в апреле 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали счастливчиков, которым апрель принесет долгожданные сдвиги в жизни. В этот весенний период им откроется окно возможностей, которое изменит жизнь к лучшему.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро пророчат шанс вырваться из застоя.

Овен — карта Таро "Колесница"

После длительного периода сомнений для вас наступает время движения вперед и побед. "Колесница" говорит о важном шаге в жизни — смене работы, переезде, серьезном разговоре или новом проекте. Не бойтесь быстрых изменений и не медлите.

Рак — карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

"Восьмерка Мечей" в перевернутом положении говорит о выходе из внутренних ограничений. Вы почувствуете облегчение: будто что-то отпустило. Появится шанс, на который раньше вы бы не решились. Это может быть новая работа, переезд или новое знакомство. Верьте в себя.

Весы — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

В апреле вы наконец-то обретете свой внутренний баланс. Возможна финансовая помощь, повышение или выгодное предложение. Принимайте помощь и не бойтесь просить о ней. Это откроет новые двери.

Козерог — карта Таро "Смерть"

Эта карта не о конце, а о мощном обновлении. Что-то в вашей жизни завершится окончательно: это может быть работа, плохие отношения, проект или даже образ мышления. Но именно это откроет путь к новому, гораздо лучшему этапу. Не держитесь за прошлое.

