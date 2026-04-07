Які знаки Зодіаку вирвуться із застою і налагодять життя у квітні 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали щасливчиків, яким квітень принесе довгоочікувані зрушення у житті. У цей весняний період їм відкриється вікно можливостей, яке змінить життя на краще.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро пророкують шанс вирватися із застою.

Овен — карта Таро "Колісниця"

Після тривалого періоду сумнівів для вас настає час руху вперед та перемог. "Колісниця" говорить про важливий крок у житті — зміну роботи, переїзд, серйозну розмову чи новий проєкт. Не бійтеся швидких змін та не зволікайте.

Рак — карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

"Вісімка Мечів" у перевернутому положенні говорить про вихід із внутрішніх обмежень. Ви відчуєте полегшення: ніби щось відпустило. З'явиться шанс, на який раніше ви б не наважилися. Це може бути нова робота, переїзд або нове знайомство. Вірте у себе.

Терези — карта Таро "Шістка Пентаклів"

У квітні ви нарешті віднайдете свій внутрішній баланс. Можлива фінансова допомога, підвищення або вигідна пропозиція. Приймайте допомогу і не бійтеся просити про неї. Це відкриє нові двері.

Козеріг — карта Таро "Смерть"

Ця карта не про кінець, а про потужне оновлення. Щось у вашому житті завершиться остаточно: це може бути робота, погані стосунки, проєкт або навіть спосіб мислення. Але саме це відкриє шлях до нового, набагато кращого етапу. Не тримайтеся за минуле.

