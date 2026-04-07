Головна Свята Ці знаки Зодіаку нарешті вирвуться із застою у квітні: Таро-прогноз

Ці знаки Зодіаку нарешті вирвуться із застою у квітні: Таро-прогноз

Дата публікації: 7 квітня 2026 05:49
Які знаки Зодіаку вирвуться із застою і налагодять життя у квітні 2026: Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали щасливчиків, яким квітень принесе довгоочікувані зрушення у житті. У цей весняний період їм відкриється вікно можливостей, яке змінить життя на краще.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро пророкують шанс вирватися із застою.

Овен — карта Таро "Колісниця"

Після тривалого періоду сумнівів для вас настає час руху вперед та перемог. "Колісниця" говорить про важливий крок у житті — зміну роботи, переїзд, серйозну розмову чи новий проєкт. Не бійтеся швидких змін та не зволікайте.

Рак — карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

"Вісімка Мечів" у перевернутому положенні говорить про вихід із внутрішніх обмежень. Ви відчуєте полегшення: ніби щось відпустило. З'явиться шанс, на який раніше ви б не наважилися. Це може бути нова робота, переїзд або нове знайомство. Вірте у себе.

Терези — карта Таро "Шістка Пентаклів"

У квітні ви нарешті віднайдете свій внутрішній баланс. Можлива фінансова допомога, підвищення або вигідна пропозиція. Приймайте допомогу і не бійтеся просити про неї. Це відкриє нові двері.

Козеріг — карта Таро "Смерть"

Ця карта не про кінець, а про потужне оновлення. Щось у вашому житті завершиться остаточно: це може бути робота, погані стосунки, проєкт або навіть спосіб мислення. Але саме це відкриє шлях до нового, набагато кращого етапу. Не тримайтеся за минуле.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
