Любовний Таро-гороскоп на тиждень 6-12 квітня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали головних щасливчиків цього тижня. У період з 6 по 12 квітня ці знаки Зодіаку відкриють глибокі емоції, нові знайомства та шанс на справжнє щастя.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро пророкують позитивні зміни у коханні та що саме варто зробити, щоб не втратити шанс.

Овен — карта Таро "Закохані"

"Закохані" говорять про важливий вибір, який вам доведеться зробити на цьому тижні. Можливий новий етап, відверта розмова або навіть рішення жити разом. Самотнім Овнам варто придивитися до людини, яка вже поруч. Будьте чесними із собою та іншими.

Телець — карта Таро "Трійка Кубків"

Тиждень подарує легкість, флірт і приємні зустрічі. Це ідеальний час для побачень, свят і знайомств. Не сидіть вдома, бо саме в компанії ви можете зустріти людину, яка змінить ваше особисте життя.

Рак — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" обіцяє вам тепло, турботу і глибокі почуття. У стосунках можливе зміцнення зв'язку, а самотні Раки мають шанс зустріти людину, з якою буде відчуття "як вдома". Дозволяйте собі ніжність і відкритість.

Читайте також:

Лев — карта Таро "Лицар Жезлів"

Цей період принесе вам пристрасть і швидкий розвиток подій. У коханні все може закрутитися дуже швидко — від раптового знайомства до яскравого роману. Але карти Таро попереджають: не поспішайте і не ідеалізуйте партнера.

Діва — карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Ви більше не зможете уникати рішення у любовній сфері. Перевернута "Двійка Мечів" говорить, що правда вже очевидна, але ви її ігнорували. Це може бути вибір між двома людьми або рішення щодо майбутнього стосунків. Прислухайтеся до себе, а не до чужих порад — відповідь ви вже знаєте.

