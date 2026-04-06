Любовный Таро-гороскоп на неделю 6-12 апреля 2026: каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали главных счастливчиков этой недели. В период с 6 по 12 апреля эти знаки Зодиака откроют глубокие эмоции, новые знакомства и шанс на настоящее счастье.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро предсказывают положительные изменения в любви и что именно стоит сделать, чтобы не упустить шанс.

Овен — карта Таро "Влюбленные"

"Влюбленные" говорят о важном выборе, который вам придется сделать на этой неделе. Возможен новый этап, откровенный разговор или даже решение жить вместе. Одиноким Овнам стоит присмотреться к человеку, который уже рядом. Будьте честными с собой и другими.

Телец — карта Таро "Тройка Кубков"

Неделя подарит легкость, флирт и приятные встречи. Это идеальное время для свиданий, праздников и знакомств. Не сидите дома, потому что именно в компании вы можете встретить человека, который изменит вашу личную жизнь.

Рак — карта Таро "Императрица"

"Императрица" обещает вам тепло, заботу и глубокие чувства. В отношениях возможно укрепление связи, а одинокие Раки имеют шанс встретить человека, с которым будет ощущение "как дома". Позволяйте себе нежность и открытость.

Лев — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Этот период принесет вам страсть и быстрое развитие событий. В любви все может закрутиться очень быстро — от внезапного знакомства до яркого романа. Но карты Таро предупреждают: не спешите и не идеализируйте партнера.

Дева — карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Вы больше не сможете избегать решения в любовной сфере. Перевернутая "Двойка Мечей" говорит, что правда уже очевидна, но вы ее игнорировали. Это может быть выбор между двумя людьми или решение относительно будущих отношений. Прислушайтесь к себе, а не к чужим советам — ответ вы уже знаете.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Кому из знаков Зодиака апрель принесет большой денежный успех и как не упустить момент.

Кто осуществит заветные мечты уже в апреле.

Какие знаки Зодиака примут судьбоносное решение в апреле.