Четыре знака Зодиака разбогатеют в апреле 2026 по Таро

Мистические карты Таро показали знаки Зодиака, которым будет сопутствовать финансовая удача в апреле. Кто-то найдет новый источник дохода, кто-то — изменит жизнь, а кому-то выпадет уникальный шанс.

Новини.LIVE рассказывает, каким же знакам Зодиака будет везти с деньгами в апреле 2026.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом источнике дохода. Особенно внимательно присматривайтесь к предложениям в первой половине апреля. Деньги придут не большим потоком, но это будет старт, который даст стабильность. Не откладывайте важные решения. Если хотели сменить сферу или просить повышения — действуйте.

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

"Девятка Пентаклей" говорит о заслуженной прибыли, комфорте и даже определенной роскоши. Это карта самостоятельности, поэтому ваш доход будет зависеть именно от вас. В апреле вы можете получить деньги за работу, которую выполняли ранее, или увидеть реальный результат своих усилий. Если у вас есть собственное дело, фриланс или дополнительные источники заработка, они могут резко возрасти.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка Пентаклей" указывает, что в апреле вы наконец начнете бороться за свое. Не будете отдавать больше, чем получаете. Это может быть разрыв невыгодного партнерства, отказ от бесплатной работы или пересмотр условий сотрудничества. Именно после этого начнет появляться реальная прибыль. Не бойтесь отказывать и ставить финансовые границы.

Козерог — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданных деньгах: возврат средств или шанс, который резко изменит финансовую ситуацию. Если вам предлагают новый проект, работу или необычную идею — не отказывайтесь сразу. Важно быть открытыми к возможностям.

