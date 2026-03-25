Чотири знаки Зодіаку розбагатіють у квітні 2026 за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро показали знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме фінансова удача у квітні. Хтось знайде нове джерело доходу, хтось — змінить життя, а комусь випаде унікальний шанс.

Новини.LIVE розповідає, яким же знакам Зодіаку щаститиме із грошима у квітні 2026.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про нове джерело доходу. Особливо уважно придивляйтесь до пропозицій у першій половині квітня. Гроші прийдуть не великим потоком, але це буде старт, який дасть стабільність. Не відкладайте важливі рішення. Якщо хотіли змінити сферу або просити підвищення — дійте.

Діва — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

"Дев'ятка Пентаклів" говорить про заслужений прибуток, комфорт і навіть певну розкіш. Це карта самостійності, тож ваш дохід залежатиме саме від вас. У квітні ви можете отримати гроші за роботу, яку виконували раніше, або побачити реальний результат своїх зусиль. Якщо у вас є власна справа, фриланс або додаткові джерела заробітку, вони можуть різко зрости.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Шістка Пентаклів" вказує, що у квітні ви нарешті почнете боротися за своє. Не віддаватимете більше, ніж отримуєте. Це може бути розрив невигідного партнерства, відмова від безкоштовної роботи або перегляд умов співпраці. Саме після цього почне з'являтися реальний прибуток. Не бійтеся відмовляти і ставити фінансові межі.

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" каже про несподівані гроші: повернення коштів або шанс, який різко змінить фінансову ситуацію. Якщо вам пропонують новий проєкт, роботу або незвичну ідею — не відмовляйтеся одразу. Важливо бути відкритими до можливостей.

