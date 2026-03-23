Таро-гороскоп любовний на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить у коханні

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Містичні карти Таро назвали щасливчиків, яким новий тиждень 23-29 березня принесе особливу удачу у сфері кохання. Деякі знаки Зодіаку отримають шанс на нові знайомства, інші — на відверті розмови та щирі зізнанні у почуттях. Є й ті, кому Таро обіцяє другий шанс там, де, здавалося, вже все втрачено.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола пощастить у коханні найбільше та що зробити, щоб не упустити цей шанс.

Читайте також:

Овен — карта Таро "Двійка Кубків"

Це одна із найсильніших любовних карт. На цьому тижні вас може чекати взаємність, про яку ви давно мріяли. Якщо ви самотні, є велика ймовірність знайомства, якщо у стосунках — настав час відверто поговорити про почуття. Ваша щирість зараз працює краще за будь-які стратегії.

Телець — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" показує період тепла, турботи та ніжності. Ви буквально притягуватимете увагу і викликаєте симпатію. У стосунках можливий новий етап, більше близькості, можливо навіть розмови про майбутнє. Дозвольте собі приймати любов, а не лише давати її.

Рак — карта Таро "Закохані"

Цього тижня вам доведеться постати перед вибором. Це може бути як між двома людьми, так і між почуттями та здоровим глуздом. Але хороша новина — серце підкаже правильний шлях. Не тягніть із рішенням. Ваша нерішучість може все зіпсувати.

Діва — карта Таро "Лицар Кубків"

Романтика повертається у ваше життя. Це може бути несподіване запрошення, приємне повідомлення або людина, яка проявить до вас ініціативу. "Лицар Кубків" натякає: хтось готовий боротися за вашу увагу.

Скорпіон — карта Таро "Смерть" (перевернута)

Не варто лякатися цієї карти Таро. Вона не про кінець, а про затримку змін. Ви тримаєтеся за старі образи або минулі стосунки, які заважають новому коханню. Відпустіть те, що вже не працює. Інакше ви не побачите людину, яка вже поруч.

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

"Десятка Пентаклів" говорить про стабільність і серйозність у коханні. Це тиждень, коли стосунки можуть перейти на новий рівень: спільні плани, знайомство з родиною або важлива розмова про майбутнє. Не бійтеся говорити про свої наміри відкрито.

Риби — карта Таро "Місяць" (перевернута)

На цьому тижні ви побачите правду, і вона вас здивує. Можливо, хтось відкриється або ви самі зрозумієте, що відчуваєте насправді. Не ігноруйте інтуїцію. Вона зараз ваш головний союзник.

