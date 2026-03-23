Таро-гороскоп любовный на неделю: каким знакам Зодиака повезет в любви

Мистические карты Таро назвали счастливчиков, которым новая неделя 23-29 марта принесет особую удачу в сфере любви. Некоторые знаки Зодиака получат шанс на новые знакомства, другие — на откровенные разговоры и искренние признания в чувствах. Есть и те, кому Таро обещает второй шанс там, где, казалось, уже все потеряно.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга повезет в любви больше всего и что сделать, чтобы не упустить этот шанс.

Овен — карта Таро "Двойка Кубков"

Это одна из самых сильных любовных карт. На этой неделе вас может ждать взаимность, о которой вы давно мечтали. Если вы одиноки, есть большая вероятность знакомства, если в отношениях — пришло время откровенно поговорить о чувствах. Ваша искренность сейчас работает лучше любых стратегий.

Телец — карта Таро "Императрица"

"Императрица" показывает период тепла, заботы и нежности. Вы буквально будете притягивать внимание и вызывать симпатию. В отношениях возможен новый этап, больше близости, возможно даже разговоры о будущем. Позвольте себе принимать любовь, а не только давать ее.

Рак — карта Таро "Влюбленные"

На этой неделе вам придется встать перед выбором. Это может быть как между двумя людьми, так и между чувствами и здравым смыслом. Но хорошая новость — сердце подскажет правильный путь. Не тяните с решением. Ваша нерешительность может все испортить.

Дева — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Романтика возвращается в вашу жизнь. Это может быть неожиданное приглашение, приятное сообщение или человек, который проявит к вам инициативу. "Рыцарь Кубков" намекает: кто-то готов бороться за ваше внимание.

Скорпион — карта Таро "Смерть" (перевернутая)

Не стоит пугаться этой карты Таро. Она не о конце, а о задержке перемен. Вы держитесь за старые обиды или прошлые отношения, которые мешают новой любви. Отпустите то, что уже не работает. Иначе вы не увидите человека, который уже рядом.

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

"Десятка Пентаклей" говорит о стабильности и серьезности в любви. Это неделя, когда отношения могут перейти на новый уровень: совместные планы, знакомство с семьей или важный разговор о будущем. Не бойтесь говорить о своих намерениях открыто.

Рыбы — карта Таро "Луна" (перевернутая)

На этой неделе вы увидите правду, и она вас удивит. Возможно, кто-то откроется или вы сами поймете, что чувствуете на самом деле. Не игнорируйте интуицию. Она сейчас ваш главный союзник.

