Фінансовий Таро-прогноз на тиждень 6-12 квітня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Новий тиждень відкриває кільком знакам Зодіакам фінансові можливості. За віщуванням карт Таро, у період з 6 по 12 квітня цим щасливчикам вдасться опинитися у потрібному місці в потрібний час.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку чекати на фінансовий успіх на цьому тижні.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

"Дев'ятка Пентаклів" обіцяє вам дуже сильний фінансовий період. Гроші прийдуть як заслужений результат вашої праці. Ви можете отримати: премію або бонус, вигідну пропозицію підробітку, повернення боргу або несподіваний дохід. Навіть з'явиться можливість дозволити собі більше, ніж зазвичай. Вкладайте гроші у навчання, здоров'я або розвиток.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для вас цей тиждень може стати фінансовим сюрпризом. Удача буде на вашому боці. Можливо ваші доходи зростуть, вам вдасться укласти вигідну угоду або отримати пропозицію. Не бійтеся ризикувати, але робіть це з холодною головою.

Водолій — карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

"П'ятірка Пентаклів" у перевернутому положенні вона має дуже сильне значення — вихід із фінансових труднощів. На цьому тижні можливі: закриття боргів або зменшення витрат, нове джерело доходу після періоду застою. Не ігноруйте допомогу.

