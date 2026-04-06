Финансовый Таро-прогноз на неделю 6-12 апреля 2026: каким знакам Зодиака повезет

Новая неделя открывает нескольким знакам Зодиакам финансовые возможности. По предсказаниям карт Таро, в период с 6 по 12 апреля этим счастливчикам удастся оказаться в нужном месте в нужное время.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака ждать финансового успеха на этой неделе.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

"Девятка Пентаклей" обещает вам очень сильный финансовый период. Деньги придут как заслуженный результат вашего труда. Вы можете получить: премию или бонус, выгодное предложение подработки, возврат долга или неожиданный доход. Даже появится возможность позволить себе больше, чем обычно. Вкладывайте деньги в обучение, здоровье или развитие.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для вас эта неделя может стать финансовым сюрпризом. Удача будет на вашей стороне. Возможно ваши доходы возрастут, вам удастся заключить выгодную сделку или получить предложение. Не бойтесь рисковать, но делайте это с холодной головой.

Водолей — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

"Пятерка Пентаклей" в перевернутом положении она имеет очень сильное значение — выход из финансовых трудностей. На этой неделе возможны: закрытие долгов или уменьшение расходов, новый источник дохода после периода застоя. Не игнорируйте помощь.

Читайте также:

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака повезет в любви на этой неделе.

Кто осуществит заветные мечты уже в апреле.

Какие знаки Зодиака примут судьбоносное решение в апреле.