Гороскоп по Таро на апрель 2026: какие знаки Зодиака потеряют деньги

Мистические карты Таро предупредили три знака Зодиака о непростом периоде в апреле. Им стоит быть максимально внимательными с деньгами, иначе потерь не избежать.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга стоит беречь финансы в апреле 2026 года.

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

"Семерка Мечей" в перевернутом положении предупреждает вас о риске обмана. Особенно внимательными будьте к новым предложениям работы, инвестиций или покупок онлайн. Проверяйте каждую деталь и доверяйте только проверенным источникам.

Дева — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

В апреле вас ждет период финансовых ограничений, когда денег может не хватать даже на привычные нужды. Возможны задержки зарплаты, неожиданные траты или необходимость экономить. Но важно другое: это временное состояние. Не паникуйте, чтобы не терять еще больше. Также не бойтесь просить помощи. Возможно вам удастся найти альтернативные источники дохода.

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

В апреле вы рискуете потерять деньги из-за собственной невнимательности или лени. Перевернутый "Рыцарь Пентаклей" указывает на откладывание важных финансовых дел, ошибки в документах или халатность в работе. Есть риск пропустить выгодную возможность из-за халатности. Наведите порядок в финансовых делах. А внимательность спасет вас от потерь.

