Гороскоп за Таро на квітень 2026: які знаки Зодіаку втратять гроші

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро попередили три знаки Зодіаку про непростий період у квітні. Їм варто бути максимально уважними з грошима, інакше втрат не уникнути.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола варто берегти фінанси у квітні 2026 року.

Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

"Сімка Мечів" у перевернутому положенні попереджає вас про ризик обману. Особливо уважними будьте до нових пропозицій роботи, інвестицій або покупок онлайн. Перевіряйте кожну деталь та довіряйте лише перевіреним джерелам.

Діва — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

У квітні на вас чекає період фінансових обмежень, коли грошей може не вистачати навіть на звичні потреби. Можливі затримки зарплати, несподівані витрати або необхідність економити. Але важливо інше: це тимчасовий стан. Не панікуйте, щоб не втрачати ще більше. Також не бійтеся просити допомоги. Можливо вам вдасться знайти альтернативні джерела доходу.

Стрілець — карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

У квітні ви ризикуєте втратити гроші через власну неуважність або лінь. Перевернутий "Лицар Пентаклів" вказує на відкладання важливих фінансових справ, помилки в документах або недбалість у роботі. Є ризик пропустити вигідну можливість через халатність. Наведіть порядок у фінансових справах. А уважність врятує вас від втрат.

Читайте також:

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Кому чекати на фінансовий успіх на цьому тижні з 6 по 12 квітня.

Яким знакам Зодіаку щаститиме у коханні до кінця тижня.

Яким знакам Зодіаку вдасться вирватись із застою вже у квітні.