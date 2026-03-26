Три знаки Зодіаку назавжди змінять життя у квітні 2026 за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Містичні карти Таро пророкують кільком знакам Зодіаку доленосні події у квітні. Для них зміни будуть неминучими. Але саме вони здатні зробити життя кращим.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола чекати на глобальні зміни у житті вже у квітні.

Овен — карта Таро "Вежа"

"Вежа" попереджає вас про руйнацію того, що давно втратило сенс і більше не приносить користі. Це може бути робота, стосунки або навіть коло спілкування. У другій половині місяця ви матимете нові можливості. Не тримайтеся за старе, щоб не перекривати собі шлях до кращого майбутнього.

Діва — карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Перевернуте "Колесо Фортуни" вказує: події можуть розвиватися не за вашим планом. Можливі затримки у фінансах, перенесення важливих зустрічей або відчуття, що ви стоїте на місці. Але вже ближче до кінця місяця ситуація покращиться, якщо ви не будете чинити опір змінам. Не намагайтеся все контролювати та будьте гнучкими. Саме це притягне удачу.

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Для вас квітень стане точкою неповернення: щось у вашому житті завершиться остаточно. Це може бути розрив стосунків, зміна місця проживання або різкий поворот у кар'єрі. Але головне — це не втрата, а очищення. Уже в середині місяця ви відчуєте полегшення і зрозумієте, що зробили правильний крок. Не бійтеся завершень.

