Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими до кінця квітня 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро.

Містичні карти Таро назвали щасливчиків, яких супроводжуватиме удача до кінця квітня. Ці знаки Зодіаку отримають несподівані подарунки долі.

Новини.LIVE розповідає, для кого ж цей період стане справді особливим.

Овен — карта Таро "Сонце"

"Сонце" обіцяє вам радість від перемоги. Ви відчуєте полегшення через завершення довгої складної історії. У роботі можливий чіткий результат: завершення проєкту, похвала або навіть фінансовий бонус. В особистому житті — примирення або новий етап у стосунках. Не сумнівайтеся у собі.

Рак — карта Таро "Десятка Кубків"

Ця карта Таро говорить про гармонію та здійснення бажань. До кінця квітня ви можете отримати новину, яка торкнеться родини або особистого життя. Ви відчуєте внутрішній спокій і впевненість у тому, що рухаєтеся у правильному напрямку. Проводьте більше часу з близькими.

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

На вас чекає різкий поворот, який зрештою зіграє вам на руку. Можливі зміни у роботі, планах або спілкуванні. Але саме вони відкриють двері до чогось кращого. Не тримайтеся за старе.

Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

"Туз Пентаклів" у перевернутому положенні говорить про шанс, який можна легко не помітити. Але якщо ви будете уважні, до кінця квітня зможете отримати вигоду там, де інші її не побачать. Важливо не відкладати рішення і діяти швидко.

