Які знаки Зодіаку повинні дбати про себе в квітні 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких квітень буде непростим. У цей період їм потрібно буде пригальмувати та нарешті звернути увагу на себе. Інакше вигорання не уникнути.

Новини.LIVE розповідає, кому варто подбати про себе у квітні, щоб уникнути помилок і зберегти внутрішній баланс.

Рак — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

"Дев'ятка Жезлів" у перевернутому положенні попереджає про емоційне вигорання. Вам може здаватися, що сили на межі, а обов'язки лише накопичуються. Зменшіть навантаження хоча б на 20%, відмовтесь від зайвих зустрічей і справ, які не є критичними.

Терези — "Четвірка Пентаклів"

У квітні ви прагнутимете зберегти стабільність за будь-яку ціну. Це може стосуватися грошей, роботи або навіть стосунків. Але саме страх втратити контроль вип'є з вас усі соки. З'явиться внутрішнє відчуття скутості, ніби ви не живете на повну. Дозвольте собі маленькі радощі без почуття провини, інвестуйте у власний комфорт, навіть якщо це дрібниці, перегляньте свої страхи щодо грошей.

Козеріг — карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)

Перевернута "Десятка Мечів" вказує на вихід із складного періоду, але є важливий нюанс. Ви вже пережили важкий етап, проте досі не дали собі часу на відновлення. Не поспішайте одразу брати на себе нові великі завдання, дозвольте собі "тихий режим" хоча б кілька днів.

Читайте також:

