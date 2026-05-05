Таро-прогноз на май 2026: какие знаки Зодиака изменят свою жизнь

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Май несет мощную энергию перемен. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые переживут неожиданные повороты судьбы и внутренние трансформации. Это будет тот период, когда старое в работе, отношениях или образе жизни отходит без сожаления, а новое врывается в жизнь быстро.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака выпадет шанс переписать собственную историю в мае.

Овен — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро не о потерях, а о важном обновлении. В мае вы закроете важный этап жизни. А уже в конце месяца появится новая возможность, которая даст ощущение облегчения и свободы. Не держитесь за старое и действуйте решительно. Если вы почувствуете, что что-то больше не работает, смело отпускайте.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

В мае возможны неожиданные задержки или планы пойдут не по сценарию. Но это не неудача, а шанс пересмотреть свои решения. Вам стоит замедлиться и не спешить с выводами.

Весы — карта Таро "Маг"

У вас начинается период силы и влияния. "Маг" говорит о том, что вы сможете буквально создать новую реальность собственными руками. Это идеальное время для запуска проектов, смены работы или старта собственного дела. Не сомневайтесь в себе. Успех зависит от вашей инициативы.

Читайте также:

Стрелец — карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

"Восьмерка Кубков" в перевернутом положении говорит о сложности отпустить прошлое. Вы можете снова вернуться к ситуациям или людям, которые уже должны были остаться позади. Ваша главная задача — честно ответить себе, стоит ли держаться за это дальше. Если вы не сделаете внутренний выбор, жизнь будет повторять те же уроки.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Кто из знаков Зодиака будет иметь финансовый успех в мае 2026.

Кому май принесет белую полосу в жизни.

Каким знакам Зодиака последний месяц весны подарит вдохновение.