Яким знакам Зодіаку загрожує вигорання до кінця травня 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким загрожує непростий період у травні — вони ризикують втратити життєву енергію та мотивацію, якщо проігнорують сигнали свого організму.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола загрожує фізичне та емоційне вигорання, і які поради Таро допоможуть цього уникнути.

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

"Дев'ятка Жезлів" у перевернутому положенні прямо говорить про втому, яку ви довго накопичували. Ваш внутрішній ресурс уже на межі. До кінця травня можливе відчуття, що навіть звичні справи починають виснажувати швидше, ніж зазвичай. Вам потрібно зменшити навантаження хоча б частково. Перегляньте свої зобов'язання.

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Останнім часом ви тягнули на собі тяжкий вантаж відповідальності, причому не тільки своєї. "Десятка Жезлів" попереджає, що до кінця травня це навантаження може почати буквально "тиснути" на вас фізично і морально. Настав час чесно розділити свої обов'язки. Спробуйте прибрати зайві задачі і зосередитися лише на найважливішому.

Козеріг — карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Четвірка Пентаклів" каже, що через постійну відповідальність та контроль ви ризикуєте накопичити сильну внутрішню напругу. Ви можете занадто триматися за стабільність, роботу або фінансові обов'язки, забуваючи про власний ресурс. Варто трохи послабити контроль. Дозвольте собі не бути ідеальними у всьому.

Читайте також:

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Які знаки Зодіаку змінять своє життя вже у травні.

Кому зі знаків Зодіаку травень принесе фінансовий успіх.

У яких знаків Зодіаку почнеться біла смуга у травні 2026.