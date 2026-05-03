Які знаки Зодіаку ризикують втратити гроші у травні 2026: гороскоп за Таро

Ці знаки Зодіаку ризикують втратити гроші у травні: Таро-прогноз
Травень може принести не лише теплі дні, а й несподівані фінансові виклики. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід готуватись до несподіваних поворотів долі. Одна помилка або необдумана витрата здатна буде залишити їх з пустим гаманцем.
Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку потрібно бути особливо обережними з грошима у травні.
Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"
В останній місяць весни ви можете відчути фінансовий тиск. "П'ятірка Пентаклів" попереджає про ризик втрат через необережні витрати або неправильні рішення. Можливі ситуації, коли гроші буквально вислизатимуть з рук. Ведіть облік грошей, відмовтесь від імпульсивних покупок і не позичайте кошти без крайньої необхідності.
Близнюки — карта Таро "Сімка Кубків"
"Сімка Кубків" каже про ілюзії та фінансові помилки через неправильний вибір. У травні у вас може з'явитися багато варіантів заробітку або пропозицій, але не всі вони будуть чесними або вигідними. Є ризик повірити в "легкі гроші" або вкласти кошти у сумнівну справу. Не довіряйте всьому, що виглядає надто привабливо. Перед будь-якими фінансовими рішеннями перевіряйте інформацію.
Терези — карта Таро "Диявол"
У травні на вас можуть чекати небезпечні фінансові спокуси. Ризик необдуманих витрат на задоволення: ресторани, шопінг, розваги. Це може суттєво "вдарити" по бюджету. У гіршому випадку це призведе до боргів. Встановіть чіткі фінансові межі. Важливо контролювати свої бажання та не піддаватися миттєвим імпульсам.
