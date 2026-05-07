Каким знакам Зодиака грозит выгорание до конца мая 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым грозит непростой период в мае — они рискуют потерять жизненную энергию и мотивацию, если проигнорируют сигналы своего организма.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга грозит физическое и эмоциональное выгорание, и какие советы Таро помогут этого избежать.

Близнецы — карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

"Девятка Жезлов" в перевернутом положении прямо говорит об усталости, которую вы долго накапливали. Ваш внутренний ресурс уже на пределе. К концу мая возможно ощущение, что даже привычные дела начинают истощать быстрее, чем обычно. Вам нужно уменьшить нагрузку хотя бы частично. Пересмотрите свои обязательства.

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

В последнее время вы тянули на себе тяжкий груз ответственности, причем не только своей. "Десятка Жезлов" предупреждает, что к концу мая эта нагрузка может начать буквально "давить" на вас физически и морально. Пришло время честно разделить свои обязанности. Попробуйте убрать лишние задачи и сосредоточиться лишь на самом важном.

Козерог — карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Четверка Пентаклей" говорит, что из-за постоянной ответственности и контроля вы рискуете накопить сильное внутреннее напряжение. Вы можете слишком держаться за стабильность, работу или финансовые обязанности, забывая о собственном ресурсе. Стоит немного ослабить контроль. Позвольте себе не быть идеальными во всем.

