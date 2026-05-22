Таро-гороскоп на выходные 23-24 мая 2026: знаки Зодиака, которым повезет

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым удача улыбнется уже в эти выходные 23-24 мая. Энергия этого периода будет притягивать к счастливчикам приятные новости, неожиданные встречи и удачные стечения обстоятельств.

Новини.LIVE рассказывает, кто в списке счастливчиков и как правильно воспользоваться этой удачей.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Выходные могут принести вам резкий и очень приятный поворот событий. "Колесо Фортуны" обещает шанс, который появится неожиданно. Это может быть звонок от человека, которого вы давно не слышали или новость, которая откроет перед вами интересные перспективы. В субботу стоит быть максимально открытыми к спонтанным решениям. А в воскресенье Таро советуют обратить внимание на собственные идеи. Они способны перерасти во что-то прибыльное.

Лев — карта Таро "Солнце"

Ваш уикенд будет невероятно солнечным и теплым, даже если за окном будет лить дождь. Вас ждет приятное общение, комплименты и ощущение, что все складывается именно так, как нужно. Это удачный момент, чтобы сделать важный шаг в отношениях, пригласить кого-то на свидание или откровенно поговорить о чувствах. Также возможна хорошая весть.

Весы — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит о внутреннем обновлении и осуществлении маленького желания. В субботу вам стоит прислушаться к интуиции. Она подскажет правильное решение в вопросе, который давно не давал покоя. В воскресенье уделите внимание себе. Даже простая прогулка или смена привычной обстановки способна привести к важному знакомству или интересной идее, которая станет началом нового этапа.

Рыбы — карта Таро "Девятка Кубков"

Выходные 23-24 мая могут стать временем маленьких чудес. Вы получите то, чего давно ждали: желанный ответ, приглашение, примирение или просто ощущение покоя, которого так не хватало в последнее время. В субботу хорошо загадывать желания и строить планы на лето. А в воскресенье велика вероятность приятного сюрприза от близкого человека.

