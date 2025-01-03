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Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 3 січня 2025

3 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 3 січня 2025, за картами Таро
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, третє січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, третє січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Туз Кубків"

Сьогодні ви відчуєте емоційний підйом і справжню радість, а ця тарологічна карта символізує нові ідеї, стосунки або гарній настрій. Ви відчуєте справжнє натхнення і бажання поділитися своїм щастям з людьми, які вас оточують.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Це день, коли ви відчуєте втому або велике навантаження, а карта радить вам скинути зайвий вантаж. Спробуйте розподілити свої обов’язки і не брати на себе багато справ.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні у вашому житті відбудуться неочікувані зміни і з’являться нові можливості, а карта вказує на позитивні події. Приготуйтеся до сюрпризів і відкрийтеся для нових пропозицій.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Жриця"

Це день інтуїції і внутрішньої мудрості, а карта рекомендує прислухатися до власних відчуттів і шукати відповіді всередині себе. Можливо сьогодні ви потрапите в ситуацію, де не потрібно поспішати.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогоднішній день принесе відчуття стабільності та контроля, а тарологічна карта символізує порядок і впевненість. Можливо ви візьмете на себе роль лідера або приймете важливе рішення.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогоднішній день буде для вас днем єдності та самоаналізу, а ця карта вказує на те, як важливо провести час в спокої та мріях. Це сприятливий день для відновлення сил і пошуку шляхів для реалізації власних ідей.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сила"

Цей день буде для вас днем внутрішнього спокою і впевненості, а ця карта говорить про те, що завдяки терпінню ви подолаєте будь-які перешкоди. Сьогодні можна зміцнити сімейні стосунки або вирішити особисті питання.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Сьогоднішній день — це день інтуїтивних відкриттів, а тарологічна карта вказує на можливі сумніви. Дослухайтеся до власних відчуттів, щоб зрозуміти ситуацію навколо.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні ви відчуєте ностальгію і справжню радість від спогадів, а тарологічна карта вказує на приємні моменти з минулого або зустріч з людиною, яку ви давно не бачили.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Це день внутрішнього балансу і гнучкості, а карта символізує важливість робити декілька справ одночасно. Спробуйте знайти гармонію між роботою і відпочинком.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це сприятливий день для планування і руху вперед, а карта говорить про те, що ви на правильному шляху. Проаналізуйте власні досягнення і складіть нові цілі.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день гармонію і щастя, а тарологічна карта символізує радість в стосунках і відчуття повного емоційного задоволення. Сьогодні ви відчуєте тепло в сімейних стосунках і подяку за все, що є у вашому житті.

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку відчують важкість у січні 2025 року за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку розбагатіють у січні 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими в січні 2025 року. 

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