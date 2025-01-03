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Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 3 января 2025

3 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 3 января 2025, по картам Таро
Женщина, делающая расклад на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, третье января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, третье января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Сегодня вы почувствуете эмоциональный подъем и настоящую радость, а эта тарологическая карта символизирует новые идеи, отношения или хорошее настроение. Вы почувствуете настоящее вдохновение и желание поделиться своим счастьем с окружающими людьми.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Это день, когда вы почувствуете усталость или большую нагрузку, а карта советует вам сбросить лишний груз. Попытайтесь распределить свои обязанности и не брать на себя много дел.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня в вашей жизни произойдут неожиданные изменения и появятся новые возможности, а карта указывает на положительные события. Приготовьтесь к сюрпризам и откройтесь для новых предложений.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Это день интуиции и внутренней мудрости, а карта рекомендует прислушиваться к своим ощущениям и искать ответы внутри себя. Возможно, сегодня вы попадете в ситуацию, где не нужно спешить.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сегодняшний день принесет ощущение стабильности и контроля, а тарологическая карта символизирует порядок и уверенность. Возможно, вы возьмете на себя роль лидера или примете важное решение.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодняшний день будет для вас днем единства и самоанализа, а эта карта указывает, как важно провести время в спокойствии и мечтах. Это благоприятный день для восстановления сил и поиска путей для реализации собственных идей.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Сила"

Этот день будет для вас днем внутреннего спокойствия и уверенности, а эта карта говорит о том, что благодаря терпению вы преодолеете любые препятствия. Сегодня можно укрепить семейные отношения или решить личные вопросы.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Сегодняшний день — это день интуитивных открытий, а тарологическая карта указывает на возможные сомнения. Прислушайтесь к своим ощущениям, чтобы понять ситуацию вокруг.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня вы почувствуете ностальгию и настоящую радость от воспоминаний, а тарологическая карта указывает на приятные моменты из прошлого или встречу с человеком, которого вы давно не видели.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Это день внутреннего баланса и гибкости, а карта символизирует важность совершать несколько дел одновременно. Попытайтесь найти гармонию между работой и отдыхом.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это благоприятный день для планирования и движения вперед, а карта говорит о том, что вы на верном пути. Проанализируйте собственные достижения и составьте новые цели.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день гармонии и счастья, а тарологическая карта символизирует радость в отношениях и чувство полного эмоционального удовлетворения. Сегодня вы почувствуете тепло в семейных отношениях и благодарность за все, что есть в вашей жизни.

Гороскоп на 3 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака ощутят тяжесть в январе 2025 года по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми в январе 2025 года.

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