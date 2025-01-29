Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 29 січня 2025, за картами Таро

Тарологічні карти на столі. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 29 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 29 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні ви будете дуже енергійними, а тарологічна карта символізує натхнення і нові починання. У стосунках внесіть щось нове, щоб зміцнити зв’язок з партнером, а на роботі вам вдасться відчути впевненість у власних силах.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Цей день буде стабільним і гармонійним, а тарологічна карта вказує на успішні справи, сімейну підтримку і добробут. У стосунках ви відчуєте затишок, а на роботі зможете зміцнити фінансове становище.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні вам можливо потрібно бути прийняти важливе рішення, а тарологічна карта вказує на внутрішню боротьбу і сумніви. У стосунках будьте чесними з партнером, а на роботі не зволікайте з вибором.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Цей день буде емоційним, а тарологічна карта каже про глибокий зв’язок з оточуючими. У стосунках варто подбати про партнера, а на роботі — використати емоційну інтуїцію.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день принесе радість, світло і успіх, а тарологічна карта символізує щастя і впевненість. У стосунках буде суцільна гармонія, а на роботі помітять ваші зусилля.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Сьогодні вам треба бути зосередженими, а тарологічна карта вказує на плоди ваших зусиль. У стосунках проявіть турботу, а на роботі можливі успіхи.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогоднішній день наповнений гармонією, а тарологічна карта говорить про тепле спілкування і зміцнення зв'язків з партнером. Це сприятливий день для нових знайомств і успішних партнерств на роботі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Цей день може бути напруженим, а тарологічна карта символізує конкуренцію. У стосунках можуть виникнути невеликі конфлікти, а на роботі підготуйтеся до боротьби за власні ідеї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні перед вами відкриються нові можливості, а тарологічна карта говорить про надію і ясність. У стосунках варто побудувати довгострокові плани і зміцнити зв’язки, а на роботі ви зможете піднятися кар’єрними сходами.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути організованими і відповідальними, а тарологічна карта радить структурувати свої плани. У стосунках підтримайте партнера, а на роботі ви можете досягти успіхів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день спогадів, а тарологічна карта каже про те, що минуле може відіграти велику роль у вашому житті. Сьогодні ви можете відновити старі зв’язки, а на роботі варто пошукати натхнення у минулому досвіді.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день буде наповнений емоційними хвилюваннями, а тарологічна карта радить довіряти власним почуттям. У стосунках будьте чесними з партнером, а на роботі зосередьтеся на буденних справах.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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