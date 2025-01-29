Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 29 січня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 29 січня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 29 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 29 січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 29 січня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Сьогодні ви будете дуже енергійними, а тарологічна карта символізує натхнення і нові починання. У стосунках внесіть щось нове, щоб зміцнити зв’язок з партнером, а на роботі вам вдасться відчути впевненість у власних силах.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Десятка Пентаклів"
Цей день буде стабільним і гармонійним, а тарологічна карта вказує на успішні справи, сімейну підтримку і добробут. У стосунках ви відчуєте затишок, а на роботі зможете зміцнити фінансове становище.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Сьогодні вам можливо потрібно бути прийняти важливе рішення, а тарологічна карта вказує на внутрішню боротьбу і сумніви. У стосунках будьте чесними з партнером, а на роботі не зволікайте з вибором.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Королева Кубків"
Цей день буде емоційним, а тарологічна карта каже про глибокий зв’язок з оточуючими. У стосунках варто подбати про партнера, а на роботі — використати емоційну інтуїцію.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Цей день принесе радість, світло і успіх, а тарологічна карта символізує щастя і впевненість. У стосунках буде суцільна гармонія, а на роботі помітять ваші зусилля.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Сьогодні вам треба бути зосередженими, а тарологічна карта вказує на плоди ваших зусиль. У стосунках проявіть турботу, а на роботі можливі успіхи.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Сьогоднішній день наповнений гармонією, а тарологічна карта говорить про тепле спілкування і зміцнення зв'язків з партнером. Це сприятливий день для нових знайомств і успішних партнерств на роботі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "П’ятірка Жезлів"
Цей день може бути напруженим, а тарологічна карта символізує конкуренцію. У стосунках можуть виникнути невеликі конфлікти, а на роботі підготуйтеся до боротьби за власні ідеї.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Зірка"
Сьогодні перед вами відкриються нові можливості, а тарологічна карта говорить про надію і ясність. У стосунках варто побудувати довгострокові плани і зміцнити зв’язки, а на роботі ви зможете піднятися кар’єрними сходами.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні варто бути організованими і відповідальними, а тарологічна карта радить структурувати свої плани. У стосунках підтримайте партнера, а на роботі ви можете досягти успіхів.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Це день спогадів, а тарологічна карта каже про те, що минуле може відіграти велику роль у вашому житті. Сьогодні ви можете відновити старі зв’язки, а на роботі варто пошукати натхнення у минулому досвіді.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Цей день буде наповнений емоційними хвилюваннями, а тарологічна карта радить довіряти власним почуттям. У стосунках будьте чесними з партнером, а на роботі зосередьтеся на буденних справах.
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