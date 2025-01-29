Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 29 января 2025, по картам Таро

Тарологические карты на столе. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 29 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 29 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня вы будете очень энергичными, а тарологическая карта символизирует вдохновение и новые начинания. В отношениях внесите что-то новое, чтобы укрепить связь с партнером, а на работе вам удастся почувствовать уверенность в собственных силах.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Этот день будет стабильным и гармоничным, а тарологическая карта указывает на успешные дела, семейную поддержку и благополучие. В отношениях вы почувствуете уют, а на работе сможете укрепить финансовое положение.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня вам возможно нужно быть принять важное решение, а тарологическая карта указывает на внутреннюю борьбу и сомнения. В отношениях будьте честными с партнером, а на работе не медлите с выбором.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Этот день будет эмоциональным, а тарологическая карта говорит о глубокой связи с окружающими. В отношениях стоит позаботиться о партнере, а на работе — использовать эмоциональную интуицию.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Этот день принесет радость, свет и успех, а тарологическая карта символизирует счастье и уверенность. В отношениях будет сплошная гармония, а на работе заметят ваши усилия.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Сегодня вам надо быть сосредоточенными, а тарологическая карта указывает на плоды ваших усилий. В отношениях проявите заботу, а на работе возможны успехи.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодняшний день наполнен гармонией, а тарологическая карта говорит о теплом общении и укреплении связей с партнером. Это благоприятный день для новых знакомств и успешных партнерств на работе.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Этот день может быть напряженным, а тарологическая карта символизирует конкуренцию. В отношениях могут возникнуть небольшие конфликты, а на работе подготовьтесь к борьбе за собственные идеи.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня перед вами откроются новые возможности, а тарологическая карта говорит о надежде и ясности. В отношениях стоит построить долгосрочные планы и укрепить связи, а на работе вы сможете подняться по карьерной лестнице.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть организованными и ответственными, а тарологическая карта советует структурировать свои планы. В отношениях поддержите партнера, а на работе вы можете добиться успехов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день воспоминаний, а тарологическая карта говорит о том, что прошлое может сыграть большую роль в вашей жизни. Сегодня вы можете восстановить старые связи, а на работе стоит поискать вдохновение в прошлом опыте.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Этот день будет наполнен эмоциональными волнениями, а тарологическая карта советует доверять собственным чувствам. В отношениях будьте честными с партнером, а на работе сосредоточьтесь на будничных делах.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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