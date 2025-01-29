Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 29 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 29 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 29 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 29 января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 29 января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Сегодня вы будете очень энергичными, а тарологическая карта символизирует вдохновение и новые начинания. В отношениях внесите что-то новое, чтобы укрепить связь с партнером, а на работе вам удастся почувствовать уверенность в собственных силах.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Десятка Пентаклей"
Этот день будет стабильным и гармоничным, а тарологическая карта указывает на успешные дела, семейную поддержку и благополучие. В отношениях вы почувствуете уют, а на работе сможете укрепить финансовое положение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Сегодня вам возможно нужно быть принять важное решение, а тарологическая карта указывает на внутреннюю борьбу и сомнения. В отношениях будьте честными с партнером, а на работе не медлите с выбором.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Королева Кубков"
Этот день будет эмоциональным, а тарологическая карта говорит о глубокой связи с окружающими. В отношениях стоит позаботиться о партнере, а на работе — использовать эмоциональную интуицию.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Этот день принесет радость, свет и успех, а тарологическая карта символизирует счастье и уверенность. В отношениях будет сплошная гармония, а на работе заметят ваши усилия.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Сегодня вам надо быть сосредоточенными, а тарологическая карта указывает на плоды ваших усилий. В отношениях проявите заботу, а на работе возможны успехи.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Сегодняшний день наполнен гармонией, а тарологическая карта говорит о теплом общении и укреплении связей с партнером. Это благоприятный день для новых знакомств и успешных партнерств на работе.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
Этот день может быть напряженным, а тарологическая карта символизирует конкуренцию. В отношениях могут возникнуть небольшие конфликты, а на работе подготовьтесь к борьбе за собственные идеи.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Звезда"
Сегодня перед вами откроются новые возможности, а тарологическая карта говорит о надежде и ясности. В отношениях стоит построить долгосрочные планы и укрепить связи, а на работе вы сможете подняться по карьерной лестнице.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Император"
Сегодня стоит быть организованными и ответственными, а тарологическая карта советует структурировать свои планы. В отношениях поддержите партнера, а на работе вы можете добиться успехов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
Это день воспоминаний, а тарологическая карта говорит о том, что прошлое может сыграть большую роль в вашей жизни. Сегодня вы можете восстановить старые связи, а на работе стоит поискать вдохновение в прошлом опыте.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Луна"
Этот день будет наполнен эмоциональными волнениями, а тарологическая карта советует доверять собственным чувствам. В отношениях будьте честными с партнером, а на работе сосредоточьтесь на будничных делах.
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