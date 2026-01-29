Свято Трьох Святих 2026 — що не можна робити, щоб вберегтися від нещасть

Жінка ставить свічку в церкві. Фото: pomisna.info

Православні віряни в Україні вже 30 січня зустрічатимуть одне з найбільших церковних свят — Собор Трьох Святителів або Свято Трьох Святих. Цього дня вшановують великих отців Церкви Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Цієї дати українці дотримуються особливих традицій та важливих заборон, які покликані вберегти від нещасть та зла.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у Свято Трьох Святих, щоб біди обходили вас стороною.

Свято Трьох Святих 30 січня — що не можна робити

Собор Трьох Святителів має як важливі церковні настанови, так і давні народні заборони, які формувалися не одне десятиліття. Церква наголошує на духовній складовій свята. Основна мета — зберегти мир у душі та гармонію у родині. Тому 30 січня радять уникати:

сварок;

лайки;

пліток;

злості;

поганих думок.

День присвячений молитві, тож важливо контролювати погані емоції. Також священнослужителі закликають допомагати нужденним, займатися благодійністю. Добрі справи цього дня приносять захист і душевний спокій.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

В Україні сформувались також народні традиції та прикмети, які доповнили церковні рекомендації. Наші прадіди вірили, у Свято Трьох Святих категорично не можна:

важко працювати — можна заробити недугу, день потрібно присвятити молитвам;

займатися хатніми справами — можна порушити мир і гармонію в оселі;

займатися рукоділлям — болітимуть руки;

карати або сварити дітей — будуть завжди неслухняними;

позичати гроші або віддавати борги — до невдачі у фінансах;

вдягати червоний одяг — цей колір вважається символом злості, він може цього дня привабити у життя нещастя;

полювати — вважалося, що цього дня відбуваються звірині весілля та битви самців за самок;

виходити в ліс — можна потрапити під вплив нечисті;

підковувати коней — болітимуть руки та ноги.

