Україна
Праздник Трех Святых 2026 — какие запреты уберегут от несчастий

Праздник Трех Святых 2026 — какие запреты уберегут от несчастий

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:44
Праздник Трех Святых 2026 — что нельзя делать, чтобы уберечься от несчастий
Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Православные верующие в Украине уже 30 января будут встречать один из самых больших церковных праздников — Собор Трех Святителей или Праздник Трех Святых. В этот день чествуют великих отцов Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В эту дату украинцы придерживаются особых традиций и важных запретов, которые призваны уберечь от несчастий и зла.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать в Праздник Трех Святых, чтобы беды обходили вас стороной.

Читайте также:

Праздник Трех Святых 30 января — что нельзя делать

Собор Трех Святителей имеет как важные церковные наставления, так и давние народные запреты, которые формировались не одно десятилетие. Церковь подчеркивает духовную составляющую праздника. Основная цель — сохранить мир в душе и гармонию в семье. Поэтому 30 января советуют избегать:

  • ссор;
  • ругани;
  • сплетен;
  • злости;
  • плохих мыслей.

День посвящен молитве, поэтому важно контролировать плохие эмоции. Также священнослужители призывают помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью. Добрые дела в этот день приносят защиту и душевный покой.

 

Праздник Трех Святых 30 января — что запрещает церковь
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

В Украине сформировались также народные традиции и приметы, которые дополнили церковные рекомендации. Наши прадеды верили, в Праздник Трех Святых категорически нельзя:

  • тяжело работать — можно заработать болезнь, день нужно посвятить молитвам;
  • заниматься домашними делами — можно нарушить мир и гармонию в доме;
  • заниматься рукоделием — будут болеть руки;
  • наказывать или ругать детей — будут всегда непослушными;
  • занимать деньги или отдавать долги — к неудаче в финансах;
  • надевать красную одежду — этот цвет считается символом злости, он может в этот день привлечь в жизнь несчастье;
  • охотиться — считалось, что в этот день происходят звериные свадьбы и битвы самцов за самок;
  • выходить в лес — можно попасть под влияние нечисти;
  • подковывать лошадей — будут болеть руки и ноги.

Также предлагаем узнать о других важных церковных праздниках 2026 года

Когда будем праздновать Вознесение Господне и какой смысл праздника.

Какая дата Вербного воскресенья в 2026 году.

Когда православные верующие будут отмечать Пасху.

приметы запреты праздник Праздник Трех Святых 30 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
