Праздник Трех Святых 2026 — что нельзя делать, чтобы уберечься от несчастий

Православные верующие в Украине уже 30 января будут встречать один из самых больших церковных праздников — Собор Трех Святителей или Праздник Трех Святых. В этот день чествуют великих отцов Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В эту дату украинцы придерживаются особых традиций и важных запретов, которые призваны уберечь от несчастий и зла.

Праздник Трех Святых 30 января — что нельзя делать

Собор Трех Святителей имеет как важные церковные наставления, так и давние народные запреты, которые формировались не одно десятилетие. Церковь подчеркивает духовную составляющую праздника. Основная цель — сохранить мир в душе и гармонию в семье. Поэтому 30 января советуют избегать:

ссор;

ругани;

сплетен;

злости;

плохих мыслей.

День посвящен молитве, поэтому важно контролировать плохие эмоции. Также священнослужители призывают помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью. Добрые дела в этот день приносят защиту и душевный покой.

В Украине сформировались также народные традиции и приметы, которые дополнили церковные рекомендации. Наши прадеды верили, в Праздник Трех Святых категорически нельзя:

тяжело работать — можно заработать болезнь, день нужно посвятить молитвам;

заниматься домашними делами — можно нарушить мир и гармонию в доме;

заниматься рукоделием — будут болеть руки;

наказывать или ругать детей — будут всегда непослушными;

занимать деньги или отдавать долги — к неудаче в финансах;

надевать красную одежду — этот цвет считается символом злости, он может в этот день привлечь в жизнь несчастье;

охотиться — считалось, что в этот день происходят звериные свадьбы и битвы самцов за самок;

выходить в лес — можно попасть под влияние нечисти;

подковывать лошадей — будут болеть руки и ноги.

