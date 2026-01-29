Праздник Трех Святых 2026 — что нельзя делать, чтобы уберечься от несчастий

Праздник Трех Святых 2026 — какие запреты уберегут от несчастий
Православные верующие в Украине уже 30 января будут встречать один из самых больших церковных праздников — Собор Трех Святителей или Праздник Трех Святых. В этот день чествуют великих отцов Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В эту дату украинцы придерживаются особых традиций и важных запретов, которые призваны уберечь от несчастий и зла.
Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать в Праздник Трех Святых, чтобы беды обходили вас стороной.
Праздник Трех Святых 30 января — что нельзя делать
Собор Трех Святителей имеет как важные церковные наставления, так и давние народные запреты, которые формировались не одно десятилетие. Церковь подчеркивает духовную составляющую праздника. Основная цель — сохранить мир в душе и гармонию в семье. Поэтому 30 января советуют избегать:
- ссор;
- ругани;
- сплетен;
- злости;
- плохих мыслей.
День посвящен молитве, поэтому важно контролировать плохие эмоции. Также священнослужители призывают помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью. Добрые дела в этот день приносят защиту и душевный покой.
В Украине сформировались также народные традиции и приметы, которые дополнили церковные рекомендации. Наши прадеды верили, в Праздник Трех Святых категорически нельзя:
- тяжело работать — можно заработать болезнь, день нужно посвятить молитвам;
- заниматься домашними делами — можно нарушить мир и гармонию в доме;
- заниматься рукоделием — будут болеть руки;
- наказывать или ругать детей — будут всегда непослушными;
- занимать деньги или отдавать долги — к неудаче в финансах;
- надевать красную одежду — этот цвет считается символом злости, он может в этот день привлечь в жизнь несчастье;
- охотиться — считалось, что в этот день происходят звериные свадьбы и битвы самцов за самок;
- выходить в лес — можно попасть под влияние нечисти;
- подковывать лошадей — будут болеть руки и ноги.
Также предлагаем узнать о других важных церковных праздниках 2026 года
Когда будем праздновать Вознесение Господне и какой смысл праздника.
Какая дата Вербного воскресенья в 2026 году.
Когда православные верующие будут отмечать Пасху.
Читайте Новини.LIVE!