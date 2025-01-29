Що не можна робити у Свято Трьох Святих 2025 — заборони, традиції та іменини цього дня

Віряни біля свічок на церковній службі. Фото: Православна церква України

Сьогодні, 30 січня 2025 року, в церкві відзначають Свято Трьох Святих і вшановують пам’ять святого Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Ми розповідаємо, які є традиції, чого категорично не можна робити цього дня і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Які традиції є у День Трьох Святих

У це свято існують певні традиції, яких дотримуються всі християни в церкві. Зокрема, віряни цього дня йдуть до церкви і моляться трьом Святим на здоров’я, терпіння тощо. Вони просять для захисників терпіння та мужності, для хворих людей — зцілення, а для сиріт і вдів — заступництва.

Святі Василій Великий, Іоанн Златоуст і Григорій Богослов. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично не можна робити у День Трьох Святих

Цього дня також є певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не залучити лиха до свого життя. Зокрема, у Свято Трьох Святих, як і в будь-яке інше церковне свято, категорично не можна лаятися, сваритися, пліткувати і говорити погані слова.

Крім того, не можна цього дня займатися важкою фізичною працею, адже в народі вважали, що якщо не дотриматися цієї заборони, можна відчувати біль у руках впродовж цілого року. І, нарешті, не варто у День Трьох Святих прясти пряжу.

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Свій День ангела 30 січня відзначають чоловіки, яких звати:

Василь

Григорій

Іван

Володимир

Максим

Щасливим каменем людини, яка народилася цього дня, є аметист. Вважається, що заспокійливий відтінок цього каменю корисний для нервової системи. А ще аметист може наповнити свого власника позитивною енергією і спокоєм.

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