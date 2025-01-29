Що не можна робити у Свято Трьох Святих 2025 — заборони, традиції та іменини цього дня

Свято Трьох Святих 2025 — традиції, іменини, що не можна робити
Сьогодні, 30 січня 2025 року, в церкві відзначають Свято Трьох Святих і вшановують пам’ять святого Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Ми розповідаємо, які є традиції, чого категорично не можна робити цього дня і хто відзначає свої іменини.
Новини.LIVE детально розповідає про це свято.
Які традиції є у День Трьох Святих
У це свято існують певні традиції, яких дотримуються всі християни в церкві. Зокрема, віряни цього дня йдуть до церкви і моляться трьом Святим на здоров’я, терпіння тощо. Вони просять для захисників терпіння та мужності, для хворих людей — зцілення, а для сиріт і вдів — заступництва.
Що категорично не можна робити у День Трьох Святих
Цього дня також є певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не залучити лиха до свого життя. Зокрема, у Свято Трьох Святих, як і в будь-яке інше церковне свято, категорично не можна лаятися, сваритися, пліткувати і говорити погані слова.
Крім того, не можна цього дня займатися важкою фізичною працею, адже в народі вважали, що якщо не дотриматися цієї заборони, можна відчувати біль у руках впродовж цілого року. І, нарешті, не варто у День Трьох Святих прясти пряжу.
Хто святкує свої іменини у День Трьох Святих — як назвати дитину
Свій День ангела 30 січня відзначають чоловіки, яких звати:
- Василь
- Григорій
- Іван
- Володимир
- Максим
Щасливим каменем людини, яка народилася цього дня, є аметист. Вважається, що заспокійливий відтінок цього каменю корисний для нервової системи. А ще аметист може наповнити свого власника позитивною енергією і спокоєм.
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