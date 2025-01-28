Що треба і не можна робити у Китайський Новий рік 2025 — корисні поради

Людина, яка дарує іншій "хунбао" в Китайський Новий рік. Фото: Freepik

З 29 січня розпочинається Китайський Новий рік, який наповнений різними цікавими традиціями і важливими заборонами. Щоб не привернути лиха до себе, дізнайтеся, що можна і категорично не варто робити у цей період.

Новини.LIVE розповідає про головні дозволи і заборони Китайського Нового року.

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Що варто зробити у Китайський Новий рік

У цей святковий період варто зробити декілька речей, щоб позбутися всього негативного у своїй оселі та привернути удачу. Зокрема, напередодні та у Китайський Новий рік варто зробити такі справи, як:

Прибрати і прикрасити будинок — це робиться напередодні Китайського Нового року, щоб прибрати весь негатив

Приготувати святкові страви — пельмені символізують багатство, риба символізує достаток, а рисові кульки символізують єдність сім’ї

Одягнути нові речі — червоний одяг символізує оновлення і захист від негативу

Подарувати червоні конверти — символізують побажання щастя і процвітання

Відсвяткувати в колі сім’ї і друзів — у це свято варто побути із сім’єю, щоб принести в дім гармонію і тепло

Святковий захід з нагоди Китайського Нового року. Фото: Pinterest

Що категорично не слід робити у Китайський Новий рік

У цей святковий період існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб залучити щастя в дім. Зокрема, у Китайський Новий рік категорично не можна:

Лаятися і сваритися — негатив може зіпсувати енергетику на цілий рік

Брати гроші в борг і повертати їх — так можна зіштовхнутися з фінансовими проблемами у майбутньому

Бити посуд — так можна залучити нещастя

Стригти волосся — так можна "обрізати" удачу

Говорити погані слова, пов’язані з неудачами, смертю і хворобами

Нагадаємо, ми писали про те, що робити у Китайський Новий рік для залучення удачі.

Раніше ми розповідали про те, що приготувати на Китайський Новий рік на багатство.

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