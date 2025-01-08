Коли святкувати Китайський Новий рік 2025 — дата та традиції святкування

Святкування Китайського Нового року. Фото: asahi.com

Китайський Новий рік — одне з найяскравіших і найочікуваніших свят у світі, що щороку привертає увагу мільйонів людей. Унікальність цього свята полягає в його глибоких традиціях, символіці та грандіозних урочистостях, які тривають цілих 15 днів.

Новини.LIVE розповість, коли Китайський Новий рік 2025, у чому його особливості, які традиції, звичаї та ритуали супроводжують це свято.

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Коли святкувати Китайський Новий рік 2025

Китайський Новий рік, або Чуньцзе ("Свято весни"), завжди святкують у період між 21 січня і 20 лютого. Точну дату визначають за місячним календарем: це перший молодик після зимового сонцестояння (21 грудня). У 2025 році свято припадає на 29 січня. А усі урочистості триватимуть до 16 лютого й завершаться Святом ліхтарів.

Святкування Китайського Нового року.

Фото: google.com

Легенда про Няня — історія Китайського Нового року

За стародавньою китайською легендою, двічі на рік із морських глибин з'являлося жахливе чудовисько Нянь, яке приносило смерть і руйнування. Люди змушені були ховатися від його нападів. Проте одного разу Нянь, увірвавшись у селище, злякався дітей у червоному одязі. З того часу китайці почали прикрашати будинки червоними ліхтарями та візерунками з паперу, щоб захиститися від чудовиська.

Інша версія легенди розповідає про старця, який напередодні приходу Няня попросився на нічліг до одного з сіл. Він пообіцяв позбавити їх від чудовиська. Старець позначив будинки червоною фарбою, запалив у вікнах свічки та голосно плескав у хлопавки. Нянь виявився чутливим до гучних звуків, вогню та червоного кольору і більше не повертався.

З того часу китайці відлякують злих духів за допомогою червоного кольору, феєрверків і ліхтарів. Ці атрибути стали невід'ємною частиною святкування Китайського Нового року.

Святкування Китайського Нового року.

Фото: google.com

Що означає рік Зеленої Дерев'яної Змії

У китайській астрології кожен рік пов'язаний із певним елементом і твариною зодіакального циклу. У 2025 році, як відомо, це буде Зелена Дерев'яна Змія.

Дерево символізує ріст, гармонію та нові починання. Змія — символ мудрості, гнучкості, інтуїції та трансформацій. Рік Змії обіцяє зміни, нові виклики та можливості для зростання. Водночас зелений колір — символ надії на злагоду, мир і спокій, символ здолання та перемоги, природи та молодості.

Зелена Дерев'яна Змія. Фото: freepik.com

Головні традиції Китайського Нового року

Святкування Китайського Нового року супроводжується численними ритуалами, які спрямовані на привернення удачі, багатства та щастя. Ось головні звичаї:

1. Прибирання оселі

Перед святом китайці ретельно прибирають будинки, щоб позбутися старого і негативного. Вважається, що чистота приносить успіх у новому році.

2. Прикрашання червоним кольором

Червоний символізує захист і удачу. Будинки прикрашають червоними ліхтарями, паперовими виробами та написами з побажаннями щастя й достатку.

3. Сімейна вечеря

Головна подія свята — вечеря з рідними. На столі обов'язково має бути риба — символ достатку, пельмені — багатство та солодощі — щастя.

4. Червоні конверти (хунбао) та подарунки

Існує традиція дарувати на Новий рік червоні конверти з грошима. Найчастіше їх дарують дітям. Обов'язково потрібно подарувати рідним та близьким два мандарини, оскільки вони вважаються символом достатку. Також люди у цей день обмінюються подарунками, які повинні складатися з парної кількості речей, адже вони означають сімейну гармонію та єдність.

5. Феєрверки та танці драконів

Феєрверки відганяють злих духів, а танці драконів і левів привертають удачу. Щорічно під час святкування Китайського Нового року можна побачити масштабні шоу з гігантськими драконами та яскравими левами.

6. Свято ліхтарів

На 15-й день Нового року відбувається яскравий парад із ліхтарями, які символізують світло, надію та нові починання.

Святкування Китайського Нового року. Фото: google.com

Чому святкування Китайського Нового року важливе

Китайський Новий рік — це не лише зміна календаря, а й нагода відновити гармонію, провести час із рідними та налаштуватися на успіх.

Зустрічаючи Новий рік за китайськими традиціями, особливу увагу варто приділити очищенню оселі, сімейним традиціям і залученню позитивної енергії.

Плануйте своє святкування так, щоб увібрати всі найкращі традиції цього свята, і нехай 2025 рік принесе мудрість, спокій та нові можливості!

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