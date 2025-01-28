Ритуали на щастя на Китайський Новий рік 2025 — що зробити на удачу, поради

Святкування Китайського Нового року в Лондоні. Фото: Public Domain Pictures

У всьому світі знають, що 29 січня починається Китайський Новий рік, тому саме час підготуватися до цього періоду. Дізнайтеся, які важливі ритуали варто провести у цей святковий час, щоб залучити багато щастя до свого життя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Китайський Новий рік — це дуже яскраве свято з глибокою символікою, яке зазвичай припадає на кінець січня-кінець лютого. Цього року це свято почнеться 29 січня, тому саме час відчути атмосферу цього періоду. Зокрема, якщо ви хочете залучити щастя, проведіть деякі ритуали у це свято.

Ми розповідаємо, що необхідно зробити у Китайський Новий рік, щоб привернути удачу до свого життя.

Святкування Китайського Нового року. Фото: Pinterest

Важливі ритуали на щастя на Китайський Новий рік

Прибирання оселі

Щоб залучити удачу до своєї оселі, напередодні Китайського Нового року наведіть вдома лад. Вважається, що так можна вимітити всі нещастя і звільнити місце вдома для щастя.

Новорічні прикраси

Головним кольором Китайського Нового року є червоний, який є символом удачу та процвітання. Щоб залучити щастя до своєї оселі, повішайте на двері ліхтарики червоного кольору, вірші з гарними фразами і символи удачі, вирізані з паперу.

Підношення предметів

У цей святковий період також прийнято робити підношення їжі, різних фруктів та інших предметів. Так у народі просять у предків і домашніх божеств благословення і захисту.

Вечеря возз'єднання

У Китайський Новий рік прийнято збиратися усією сім’єю за святковим столом. Така традиція вважається символом єдності та процвітання.

Червоні конверти

У це свято всім дітям, дорослим, літнім людям і тим, у кого немає дружини або чоловіка, прийнято дарувати червоні конверти з грошима всередині. Така традиція символізує удачу, процвітання і благословення.

Відвідування храмів і молитви

У цей святковий період віряни ходять до храмів, щоб помолитися про благословення і успіх наступного року.

Нові речі

Вважається, що нові речі, особливо коли вони яскраві або червоні, залучають удачу і відлякують злих духів.

Дотримання заборон

У Китайський Новий рік існують певні заборони, яких важливо дотримуватися для залучення удачі. Наприклад, у цей період не можна щось розбивати, говорити погані слова або розмовляти про смерть або захворювання.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто приготувати на Китайський Новий рік, щоб залучити багатство.

Раніше ми розповідали про те, як можна залучити багатство за допомогою звичайного цукру.

Також ми повідомляли про те, які фрази потрібно говорити для залучення багатства.