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Китайский Новый год 2025 — важные ритуалы на счастье

28 января 2025 00:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Ритуалы на счастье на Китайский Новый год 2025 — что сделать на удачу, советы
Празднование Китайского Нового года в Лондоне. Фото: Public Domain Pictures
Светлана Конюшенко - Редактор

Во всем мире знают, что 29 января начинается Китайский Новый год, поэтому самое время подготовиться к этому периоду. Узнайте, какие важные ритуалы стоит провести в это праздничное время, чтобы привлечь много счастья в свою жизнь.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Китайский Новый год — это очень яркий праздник с глубокой символикой, который обычно приходится на конец января-конец февраля. В этом году этот праздник начнется 29 января, поэтому самое время прочувствовать атмосферу этого периода. В частности, если вы хотите привлечь счастье, проведите некоторые ритуалы в этот праздник.

Мы рассказываем, что необходимо сделать в Китайский Новый год, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.

Китайский Новый год
Празднование Китайского Нового года. Фото: Pinterest

Важные ритуалы на счастье на Китайский Новый год

Уборка дома

Чтобы привлечь удачу в свой дом, накануне Китайского Нового года наведите дома порядок. Считается, что так можно вымести все несчастья и освободить место дома для счастья.

Новогодние украшения

Главным цветом Китайского Нового года является красный, который считается символом удачи и процветания. Чтобы привлечь счастье в свой дом, повесьте на двери фонарики красного цвета, стихи с красивыми фразами и символы удачи, вырезанные из бумаги.

Подношение предметов

В этот праздничный период также принято делать подношения еды, различных фруктов и других предметов. Так в народе просят у предков и домашних божеств благословения и защиты.

Ужин воссоединения

В Китайский Новый год принято собираться всей семьей за праздничным столом. Такая традиция считается символом единства и процветания.

Черные конверты

В этот праздник всем детям, взрослым, пожилым людям и тем, у кого нет жены или мужа, принято дарить красные конверты с деньгами внутри. Такая традиция символизирует удачу, процветание и благословение.

Посещение храмов и молитвы

В этот праздничный период верующие ходят в храмы, чтобы помолиться о благословении и успехе в следующем году.

Новые вещи

Считается, что новые вещи, особенно когда они яркие или красные, привлекают удачу и отпугивают злых духов.

Соблюдение запретов

В Китайский Новый год существуют определенные запреты, которые важно соблюдать для привлечения удачи. Например, в этот период нельзя что-то разбивать, говорить плохие слова или разговаривать о смерти или заболеваниях.

Напомним, мы писали о том, что стоит приготовить на Китайский Новый год, чтобы привлечь богатство.

Ранее мы рассказывали о том, как можно привлечь богатство с помощью обычного сахара.

Также мы сообщали о том, какие фразы нужно говорить для привлечения богатства.

праздники традиции советы удача ритуалы Китайский Новый год

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