Что надо и нельзя делать в Китайский Новый год 2025 — полезные советы

Китайский Новый год 2025 — что надо и нельзя делать
С 29 января начинается Китайский Новый год, который наполнен различными интересными традициями и важными запретами. Чтобы не привлечь беду к себе, узнайте, что можно и категорически не стоит делать в этот период.
Новини.LIVE рассказывает о главных разрешениях и запретах Китайского Нового года.
Что стоит сделать в Китайский Новый год
В этот праздничный период стоит сделать несколько вещей, чтобы избавиться от всего негативного в своем доме и привлечь удачу. В частности, накануне и в Китайский Новый год стоит сделать такие дела, как:
- Убрать и украсить дом — это делается накануне Китайского Нового года, чтобы убрать весь негатив
- Приготовить праздничные блюда — пельмени символизируют богатство, рыба символизирует достаток, а рисовые шарики символизируют единство семьи
- Одеть новые вещи — красная одежда символизирует обновление и защиту от негатива
- Подарить красные конверты — символизируют пожелания счастья и процветания
- Праздновать в кругу семьи и друзей — в этот праздник стоит побыть с семьей, чтобы принести в дом гармонию и тепло
Что категорически не следует делать в Китайский Новый год
В этот праздничный период существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы привлечь счастье в дом. В частности, в Китайский Новый год категорически нельзя:
- Ругать и ссориться — негатив может испортить энергетику на целый год
- Брать деньги в долг и возвращать их — так можно столкнуться с финансовыми проблемами в будущем
- Бить посуду — так можно привлечь несчастье
- Стричь волосы — так можно "обрезать" удачу
- Говорить плохие слова, связанные с неудачами, смертью и болезнями
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