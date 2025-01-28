Что надо и нельзя делать в Китайский Новый год 2025 — полезные советы

Человек, который дарит другому "хунбао" в Китайский Новый год. Фото: Freepik

С 29 января начинается Китайский Новый год, который наполнен различными интересными традициями и важными запретами. Чтобы не привлечь беду к себе, узнайте, что можно и категорически не стоит делать в этот период.

Новини.LIVE рассказывает о главных разрешениях и запретах Китайского Нового года.

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Что стоит сделать в Китайский Новый год

В этот праздничный период стоит сделать несколько вещей, чтобы избавиться от всего негативного в своем доме и привлечь удачу. В частности, накануне и в Китайский Новый год стоит сделать такие дела, как:

Убрать и украсить дом — это делается накануне Китайского Нового года, чтобы убрать весь негатив

Приготовить праздничные блюда — пельмени символизируют богатство, рыба символизирует достаток, а рисовые шарики символизируют единство семьи

Одеть новые вещи — красная одежда символизирует обновление и защиту от негатива

Подарить красные конверты — символизируют пожелания счастья и процветания

Праздновать в кругу семьи и друзей — в этот праздник стоит побыть с семьей, чтобы принести в дом гармонию и тепло

Праздничное мероприятие по случаю Китайского Нового года. Фото: Pinterest

Что категорически не следует делать в Китайский Новый год

В этот праздничный период существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы привлечь счастье в дом. В частности, в Китайский Новый год категорически нельзя:

Ругать и ссориться — негатив может испортить энергетику на целый год

Брать деньги в долг и возвращать их — так можно столкнуться с финансовыми проблемами в будущем

Бить посуду — так можно привлечь несчастье

Стричь волосы — так можно "обрезать" удачу

Говорить плохие слова, связанные с неудачами, смертью и болезнями

Напомним, мы писали о том, что делать в Китайский Новый год для привлечения удачи.

Ранее мы рассказывали о том, что приготовить на Китайский Новый год на богатство.

Также мы сообщали о том, почему лучше не возвращать посуду пустой.