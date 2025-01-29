Что нельзя делать в Праздник Трех Святых 2025 — запреты, традиции и именины этого дня

Верующие возле свечей на церковной службе. Фото: Православная церковь Украины

Сегодня, 30 января 2025 года, в церкви отмечают Праздник Трех Святых и чтят память святого Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста. Мы рассказываем, какие есть традиции, что категорически нельзя делать в этот день и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Какие традиции есть в День Трех Святых

В этот праздник существуют определенные традиции, которых придерживаются все христиане в церкви. В частности, верующие в этот день идут в церковь и молятся трем Святым на здоровье, терпение и тому подобное. Они просят для защитников терпения и мужества, для больных людей — исцеления, а для сирот и вдов — покровительства.

Святые Василий Великий, Иван Златоуст и Григорий Богослов. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически нельзя делать в День Трех Святых

В этот день также есть определенные запреты, которых важно придерживаться, чтобы не привлечь беды в свою жизнь. В частности, в Праздник Трех Святых, как и в любой другой церковный праздник, категорически нельзя ругать, ссориться, сплетничать и говорить плохие слова.

Кроме того, нельзя в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, ведь в народе считали, что если не соблюсти этот запрет, можно испытывать боль в руках на протяжении целого года. И, наконец, не стоит в День Трех Святых прясть пряжу.

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Свой День ангела 30 января отмечают мужчины, которых зовут:

Василий

Григорий

Иван

Владимир

Максим

Счастливым камнем человека, родившегося в этот день, является аметист. Считается, что успокаивающий оттенок этого камня полезен для нервной системы. А еще аметист может наполнить своего владельца положительной энергией и спокойствием.

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