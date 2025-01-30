Зі Святом Трьох Святих 2025 — найкращі привітання у віршах, прозі, листівках

Зображення Трьох Святих — Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 30 січня, люди в церкві відзначають Свято Трьох Святих — Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого, а це чудова нагода привітати найближчих. Ми розповідаємо, які приємні слова привітання можна сказати рідним людям цього дня.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

Читайте також:

Привітання зі Святом Трьох Святих — теплі вірші

Нехай Ангел-Охоронець вночі

Засвітить тобі три свічки.

Перша свічка — за кохання:

Вибач її знову і знову.

Друга — за доброту, правду та прямоту.

Третя свічка — оберіг

Від усіх проблем та бід.

***

Нехай ангел життя твоє зберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Нехай горе від тебе біжить,

Нехай друзі не забувають,

Нехай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

Як промениста зірка,

Тебе супроводжує завжди!

Зі Святом Трьох Святих — привітання у прозі

У світле свято Собору Трьох Святителів хочу побажати вам жити у мирі та любові зі своїми ближніми! Господь поруч, він бачить ваші старання і нагородить вас духовною мудрістю та сімейним добробутом! Бажаю вам щастя, здоров’я душі та тіла, чистоти помислів та бадьорого настрою!

***

Вітаю із Днем Трьох Святих. Бажаю, щоб життя було світлим, щасливим, успішним. Бажаю втіхи для душі, чуйності серця, доброти та миру, блага та милості, міцного здоров’я та надії на краще.

***

Вітаю з Днем Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. У цей День Трьох Великих вселенських вчителів хай до вас прийде втіха душі та серця. Поповниться надією на краще майбутнє та на прекрасне сьогодення! Будьте щасливі та здорові! Даруйте один одному добро та теплоту душі. Зі святом!

Як привітати зі Святом Трьох Святих у листівках

Привітання зі Святом Трьох Святих. Фото: скриншот з YouTube

Привітання зі Святом Трьох Святих. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що святкуватимуть люди в Україні в лютому 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, як можна душевно привітати з Китайським Новим роком.

Також ми повідомляли про те, що можна і не можна робити у Китайський Новий рік.