Китайський Новий рік 29 січня 2025 — красиві листівки та веселі привітання

Святкування Китайського Нового року. Фото: Jeff J Mitchell

Сьогодні, 29 січня 2025 року, коли на небі зійшов молодий Місяць у знаку Водолія, у світі відзначають Китайський Новий рік або Свято весни. Саме цього дня у свої права офіційно вступає Зелена Дерев'яна Змія. Це найголовніше свято в китайському календарі, яке символізує оновлення та початок нового життєвого циклу. В Україні також не проти відзначити цю дату, адже це зайвий привід побажати найдорожчим людям миру та щастя.

Новини.LIVE зробив яскраву добірку листівок та найтепліших привітань у прозі й віршах з Китайським Новим роком 2025. Обов'язково привітайте своїх близьких, родичів, друзів та знайомих.

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З Китайським Новим роком 2025! Нехай рік Змії стане для кожного українця символом сили, мудрості та витримки! Бажаю, щоб цей рік приніс довгоочікуваний мир, теплоту у ваші домівки та надію у серця.

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Нехай символ Змії допоможе об'єднати зусилля заради перемоги, а кожен день дарує вам натхнення та віру в краще! З Китайським Новим роком 2025!

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З Китайським Новим роком 2025! Нехай магія року Змії наповнить ваше життя приємними сюрпризами, несподіваними радощами та незабутніми враженнями. Бажаю, щоб цей рік став часом щастя, успіху та здійснення всіх ваших бажань!

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У магічний час Китайського Нового року бажаю, щоб ваша родина знайшла захист і достаток, якого так прагне. Нехай мудрість Змії супроводжує вас у прийнятті рішень, а її сила допоможе долати будь-які труднощі. Нехай цей рік стане часом відновлення для вас і всієї України, наповнивши життя світлом та добром!

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Вітаю з Китайським Новим роком 2025! Нехай рік Змії стане роком великих змін, перемоги та процвітання. Бажаю, щоб кожна мить була сповнена щирою радістю, міцним здоров'ям та безмежною любов'ю.

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Нехай 2025-й, рік Змії, подарує вашій родині справжній океан радості, нескінченний потік успіхів і гору яскравих моментів! Зі святом!

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У цей чарівний час, коли за східним календарем настає рік Змії, бажаю, щоб її мудрість стала вашим дороговказом, її сила додавала впевненості, а її велич допомагала досягати найвищих вершин. Нехай цей рік стане для вас роком реалізації мрій та нових досягнень!

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Вітаю з початком року Змії! Бажаю, щоб ваше життя розквітло новими яскравими барвами. Нехай цей рік стане часом сміливих мрій, вдалих рішень та щасливих моментів. Нехай символ Змії дарує вам силу і натхнення рухатися вперед до своїх цілей!

Привітання з Китайським Новим роком 2025 у віршах українською мовою

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток вдома,

І збереться вся сім'я!

***

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Китайський Новий рік 2025 — яскраві та красиві листівки зі святом

Листівки з Китайським Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Китайським Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Китайським Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Китайським Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Китайським Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Китайським Новим роком 2025

Раніше ми писали, які ритуали провести на Китайський Новий рік, щоб залучити щастя у життя.

Нагадаємо, ми розповідали, що категорично не можна робити на Китайський Новий рік 29 січня 2025 року.