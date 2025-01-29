Китайский Новый год 29 января 2025 — красивые открытки и веселые поздравления

Китайский Новый год 2025 — яркие открытки и искренние пожелания
Сегодня, 29 января 2025 года, когда на небе взошла молодая Луна в знаке Водолея, в мире отмечают Китайский Новый год или Праздник весны. Именно в этот день в свои права официально вступает Зеленая Деревянная Змея. Это самый главный праздник в китайском календаре, который символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. В Украине также не против отметить эту дату, ведь это лишний повод пожелать самым дорогим людям мира и счастья.
Новини.LIVE сделал яркую подборку открыток и самых теплых поздравлений в прозе и стихах с Китайским Новым годом 2025. Обязательно поздравьте своих близких, родственников, друзей и знакомых.
С Китайским Новым годом 29 января — душевные поздравления в прозе и своими словами
С Китайским Новым годом 2025! Пусть год Змеи станет для каждого украинца символом силы, мудрости и выдержки! Желаю, чтобы этот год принес долгожданный мир, теплоту в ваши дома и надежду в сердца.
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Пусть символ Змеи поможет объединить усилия ради победы, а каждый день дарит вам вдохновение и веру в лучшее! С Китайским Новым годом 2025!
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С Китайским Новым годом 2025! Пусть магия года Змеи наполнит вашу жизнь приятными сюрпризами, неожиданными радостями и незабываемыми впечатлениями. Желаю, чтобы этот год стал временем счастья, успеха и исполнения всех ваших желаний!
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В магическое время Китайского Нового года желаю, чтобы ваша семья обрела защиту и достаток, к которому так стремится. Пусть мудрость Змеи сопровождает вас в принятии решений, а ее сила поможет преодолевать любые трудности. Пусть этот год станет временем восстановления для вас и всей Украины, наполнив жизнь светом и добром!
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Поздравляю с Китайским Новым годом 2025! Пусть год Змеи станет годом больших перемен, победы и процветания. Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено искренней радостью, крепким здоровьем и безграничной любовью.
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Пусть 2025-й, год Змеи, подарит вашей семье настоящий океан радости, бесконечный поток успехов и гору ярких моментов! С праздником!
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В это волшебное время, когда по восточному календарю наступает год Змеи, желаю, чтобы ее мудрость стала вашим путеводителем, ее сила придавала уверенности, а ее величие помогало достигать самых высоких вершин. Пусть этот год станет для вас годом реализации мечты и новых достижений!
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Поздравляю с началом года Змеи! Желаю, чтобы ваша жизнь расцвела новыми яркими красками. Пусть этот год станет временем смелых мечтаний, удачных решений и счастливых моментов. Пусть символ Змеи дарит вам силу, и вдохновение двигаться вперед к своим целям!
Поздравления с Китайским Новым годом 2025 в стихах на украинском языке
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток вдома,
І збереться вся сім'я!
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
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З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
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Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
Китайский Новый год 2025 — яркие и красивые открытки с праздником
Видеопоздравление с Китайским Новым годом 2025
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