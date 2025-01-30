С Праздником Трех Святых 2025 — самые лучшие поздравления в стихах, прозе, открытках

Изображение Трех Святых — Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 30 января, люди в церкви отмечают Праздник Трех Святых — Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста, а это прекрасный повод поздравить самых близких. Мы рассказываем, какие приятные слова поздравления можно сказать родным людям в этот день.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Поздравления с Праздником Трех Святых — теплые стихи

Нехай Ангел-Охоронець вночі

Засвітить тобі три свічки.

Перша свічка — за кохання:

Вибач її знову і знову.

Друга — за доброту, правду та прямоту.

Третя свічка — оберіг

Від усіх проблем та бід.

***

Нехай ангел життя твоє зберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Нехай горе від тебе біжить,

Нехай друзі не забувають,

Нехай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

Як промениста зірка,

Тебе супроводжує завжди!

С Праздником Трех Святых — поздравления в прозе

В светлый праздник Собора Трех Святителей хочу пожелать вам жить в мире и любви со своими ближними! Господь рядом, он видит ваши старания и наградит вас духовной мудростью и семейным благополучием! Желаю вам счастья, здоровья души и тела, чистоты помыслов и бодрого настроения!

***

Поздравляю с Днем Трех Святых. Желаю, чтобы жизнь была светлой, счастливой, успешной. Желаю утешения для души, отзывчивости сердца, доброты и мира, блага и милости, крепкого здоровья и надежды на лучшее.

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Поздравляю с Днем Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста. В этот День Трех Великих вселенских учителей пусть к вам придет утешение души и сердца. Пополнится надеждой на лучшее будущее и на прекрасное настоящее! Будьте счастливы и здоровы! Дарите друг другу добро и теплоту души. С праздником!

Как поздравить с Праздником Трех Святых в открытках

Поздравление с Праздником Трех Святых. Фото: скриншот с YouTube

Поздравление с Праздником Трех Святых. Фото: скриншот с YouTube

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