Календар свят на грудень 2025 — про які важливі дати і події ви могли забути

​Традиційно грудень в Україні багатий на великі й довгоочікувані свята, які наповнюють оселі теплом, радістю та надією. Усі нетерпляче чекають День Святого Миколая, Різдво та зустрічі Нового року. Але у перший місяць зими є й такі події, про які часто забувають: День Збройних сил України, День Сухопутних військ, День ракетних і артилерійних сил, День військової контррозвідки СБУ — усі ці дати надзвичайно важливі, адже саме завдяки нашим воїнам ми маємо змогу святкувати.

Під час воєнного стану в Україні немає додаткових вихідних у святкові дні. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Але приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додаткові дні відпочинку.

У грудні традиційно буде 31 день, з них:

робочі — 23;

вихідні (субота й неділя) — 8.

Вихідними у грудні стануть такі дати:

6 та 7 грудня;

13 та 14 грудня;

20 та 21 грудня;

27 та 28 грудня.

Календар на грудень. Фото: freepik.com

Що відзначаємо у грудні 2025 року — календар свят і пам'ятних дат

У перший місяць зими відзначають такі важливі події, дати та свята:

1 грудня:

День працівників прокуратури України ;

; Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

День без мистецтва;

Міжнародний день невролога;

День Антарктиди;

День різдвяних вогнів;

День Волта Діснея.

2 грудня:

Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища;

Всесвітній день комп'ютерної грамотності;

Міжнародний день модельної залізниці;

День гри в баскетбол;

День оладок.

3 грудня:

Міжнародний день людей з інвалідністю;

Міжнародний день боротьби з пестицидами;

Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів);

Всесвітній день катання на ковзанах;

Всесвітній день трюків;

День світової тиші й німоти;

День народження SMS;

День "Зробіть подарунок";

День "Давайте обіймемося".

4 грудня:

День ракетних і артилерійних сил в Україні ;

; Міжнародний день банків;

Всесвітній день охорони дикої природи;

Міжнародний день гепарду;

День обіймів;

День Список Санта Клауса;

День печива;

День Каберне Фран;

День кубиків;

День коричневого взуття.

5 грудня:

День ґрунтознавця в Україні ;

; День працівників статистики в Україні ;

; Міжнародний день волонтерів ;

; Всесвітній день ґрунтів;

Міжнародний день ніндзя.

6 грудня:

День Збройних сил України;

День Святого Миколая;

Міжнародний фестиваль светрів;

День "Рукавички на дереві";

День піци;

День мікрохвильової печі.

7 грудня:

Всесвітній день української хустки ;

; День місцевого самоврядування в Україні;

Міжнародний день цивільної авіації;

День написання листів;

День цукрової вати;

День "Пальто та іграшки для дітей";

День свічки.

8 грудня:

Всеукраїнський тиждень права;

Світовий день запалених свічок;

Всесвітній день хорового співу;

День сала;

День Брауні;

День мандрівника у часі.

9 грудня:

Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду ;

; Міжнародний день боротьби з корупцією;

Міжнародний день ветеринарної медицини;

Всесвітній день техно-музики;

День різдвяної листівки;

День лами.

10 грудня:

Міжнародний день захисту прав тварин;

Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин;

День прав людини;

Всесвітній день футболу;

День пива Lager;

День Нобеля.

11 грудня:

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;

Міжнародний день танго;

Міжнародний День Гір;

День святкової їжі для нужденних тварин;

День застосунків;

День калейдоскопу.

12 грудня:

День Сухопутних військ Збройниx сил України ;

; День працівників роздрібної торгівлі;

Всесвітній день загального медичного забезпечення;

Міжнародний день нейтралітету;

Міжнародний день перевірки звуку;

Свято невисловлених думок;

Міжнародний день хеві-металу;

День пуансетії.

13 грудня:

Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення;

Міжнародний день скрипки;

День коня;

День какао;

День різдвяного светра.

14 грудня:

День вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора) ;

; День благодійності в Україні (щороку у другу неділю грудня) ;

; Ханука;

Ханука; Всесвітній день мавп;

Всесвітній день хорового співу (День хору);

День "Більше хорошого сьогодні";

День смажених каштанів.

15 грудня:

День працівників суду України ;

; День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища;

День носіння перлів;

День чаю (неофіційне свято).

17 грудня:

День працівника державної виконавчої служби України ;

; Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості;

День кленового сиропу.

18 грудня:

День військової контррозвідки Служби безпеки України ;

; Міжнародний день мігрантів;

Міжнародний день арабської мови.

19 грудня:

День адвокатури;

Міжнародний день допомоги бідним;

День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об'єднаних Націй;

День вічнозеленого дерева;

День вівсяних кексів;

День твердих цукерок;

День потворного светра.

20 грудня:

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС ;

; Міжнародний день солідарності;

День сангрії.

21 грудня:

День Державної служби зайнятості України ;

; День зимового сонцестояння ;

; Всесвітній день медитації;

Всесвітній день баскетболу;

Всесвітній день оргазму;

День короткого оповідання;

Блакитне Різдво;

День народження кросворду;

День арманьяку;

День ліхтарика;

День смажених креветок.

22 грудня:

День працівників дипломатичної служби України ;

; День енергетика ;

; День невисокої людини;

День фінікового горіхового хліба.

23 грудня:

День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів ;

; Свято людського світла;

Всесвітній день сноуборду;

День різдвяного кіномарафону.

24 грудня:

Святвечір ;

; День ґоґоль-моґолю;

День працівників архівних установ України;

День покупця в останню хвилину.

25 грудня:

Різдво Христове ;

; День гарбузового пирога.

26 грудня:

Міжнародний день круп'є;

День "Листів подяки";

День подарунків;

День цукерки тростинки.

27 грудня:

День контррозвідки СБУ ;

; Міжнародний день готовності до епідемій;

День фруктового торта;

День вирізання сніжинок.

28 грудня:

Міжнародний день кіно;

День короткометражного кіно;

День календаря;

День завантажень;

День гри в карти;

День "Подзвони другу";

День шоколадних цукерок.

29 грудня:

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних сил ;

; Міжнародний день віолончелі;

Міжнародний день єврейської книги;

День Тік-Так;

День незавершених справ.

30 грудня:

День глобального планування;

День бекону;

День соди.

31 грудня:

Щедрий вечір, або Маланка ;

; Зустріч Нового року ;

; День шампанського;

День прийняття рішення;

Медитація заради миру в усьому світі.

