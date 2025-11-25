Відео
Головна Свята Церковний календар на грудень 2025 — які дати не можна пропустити

Церковний календар на грудень 2025 — які дати не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 21:53
Оновлено: 22:00
Церковний календар на грудень 2025 — коли Святвечір, Різдво та Святого Миколая
Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info

​Грудень традиційно відкриває в Україні цілий цикл зимових свят, наповнених теплом, родинними зустрічами, щирою турботою та доброю атмосферою. У 2025 році ключові релігійні події святкуватимуть за новим календарем — новоюліанським. Оскільки така важлива зміна була впроваджена лише кілька років тому, багато хто плутається у датах. 

Новини.LIVE ділиться повним церковним календарем свят на грудень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події у перший місяць зими. 

Церковний календар на грудень 2025 року — перелік свят за новим календарем

Цей календар православних свят стане у пригоді всім вірянам, які хочуть завчасно спланувати участь у богослужіннях, підготуватися до Святвечора та Різдва Христового і глибше відчути духовний зміст кожної події церковного року.

 

Церковний календар на грудень 2025 року — перелік свят за новим календарем
Вірянка у церкві. Фото: google.com

Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2025 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

  • 1 грудня — святого пророка Наума;
  • 2 грудня — святого пророка Авакума;
  • 3 грудня — святого пророка Софонії;
  • 4 грудня — святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;
  • 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;
  • 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
  • 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
  • 8 грудня — святого преподобного Патапія;
  • 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
  • 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;
  • 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
  • 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
  • 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
  • 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла; 
  • 16 грудня — святого пророка Аггея;
  • 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
  • 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;
  • 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня — святої мучениці Юліани;
  • 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
  • 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;
  • 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
  • 25 грудня — Різдво Христове;
  • 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці;
  • 27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;
  • 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
  • 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
  • 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
  • 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

свята церква Різдво календар День Святого Миколая святвечір
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
