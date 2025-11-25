Церковний календар на грудень 2025 — коли Святвечір, Різдво та Святого Миколая

Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info

​Грудень традиційно відкриває в Україні цілий цикл зимових свят, наповнених теплом, родинними зустрічами, щирою турботою та доброю атмосферою. У 2025 році ключові релігійні події святкуватимуть за новим календарем — новоюліанським. Оскільки така важлива зміна була впроваджена лише кілька років тому, багато хто плутається у датах.

Новини.LIVE ділиться повним церковним календарем свят на грудень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події у перший місяць зими.

Реклама

Читайте також:

Церковний календар на грудень 2025 року — перелік свят за новим календарем

Цей календар православних свят стане у пригоді всім вірянам, які хочуть завчасно спланувати участь у богослужіннях, підготуватися до Святвечора та Різдва Христового і глибше відчути духовний зміст кожної події церковного року.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2025 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:

1 грудня — святого пророка Наума;

— святого пророка Наума; 2 грудня — святого пророка Авакума;

— святого пророка Авакума; 3 грудня — святого пророка Софонії;

— святого пророка Софонії; 4 грудня — святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;

— святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина; 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;

— святого преподобного Сави Освященного; 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських ;

— ; 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

— святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського; 8 грудня — святого преподобного Патапія;

— святого преподобного Патапія; 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці ;

— ; 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

— святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа; 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;

— святого преподобного Даниїла Стовпника; 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

— святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського; 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;

— святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста; 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

— святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка; 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

— святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла; 16 грудня — святого пророка Аггея;

— святого пророка Аггея; 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

— святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла; 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;

— святого мученика Севастіяна і дружини його; 19 грудня — святого мученика Боніфатія;

— святого мученика Боніфатія; 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

— святого священномученика Ігнатія Богоносця; 21 грудня — святої мучениці Юліани;

— святої мучениці Юліани; 22 грудня — святої великомучениці Анастасії ;

— ; 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;

— святих 10 мучеників Критських; 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;

— святих Отців; святого преподобномученика Євгенія; 25 грудня — Різдво Христове ;

— ; 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці ;

— ; 27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;

— святого апостола первомученика та архідиякона Стефана; 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;

— святих 2000 мучеників спалених у Никодимії; 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;

— святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла; 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;

— святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера; 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

Також ділимося іншими новинами про свята в Україні

На який день тижня випаде Різдво та що потрібно зробити перед великим святом.

Яку погоду очікувати українцям у День святого Миколая та на Різдво.

Н а який день тижня припадає Новий рік 2026.