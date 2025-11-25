Церковний календар на грудень 2025 — коли Святвечір, Різдво та Святого Миколая

Церковний календар на грудень 2025 — які дати не можна пропустити
Грудень традиційно відкриває в Україні цілий цикл зимових свят, наповнених теплом, родинними зустрічами, щирою турботою та доброю атмосферою. У 2025 році ключові релігійні події святкуватимуть за новим календарем — новоюліанським. Оскільки така важлива зміна була впроваджена лише кілька років тому, багато хто плутається у датах.
Новини.LIVE ділиться повним церковним календарем свят на грудень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події у перший місяць зими.
Церковний календар на грудень 2025 року — перелік свят за новим календарем
Цей календар православних свят стане у пригоді всім вірянам, які хочуть завчасно спланувати участь у богослужіннях, підготуватися до Святвечора та Різдва Христового і глибше відчути духовний зміст кожної події церковного року.
Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2025 року — календар на кожен день, щоб запам'ятати дати важливих святкувань:
- 1 грудня — святого пророка Наума;
- 2 грудня — святого пророка Авакума;
- 3 грудня — святого пророка Софонії;
- 4 грудня — святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;
- 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;
- 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
- 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;
- 8 грудня — святого преподобного Патапія;
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
- 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;
- 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
- 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;
- 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
- 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;
- 16 грудня — святого пророка Аггея;
- 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;
- 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;
- 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня — святої мучениці Юліани;
- 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;
- 24 грудня — Святвечір (Надвечір'я Різдва Христового); святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;
- 25 грудня — Різдво Христове;
- 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці;
- 27 грудня — святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;
- 28 грудня — святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;
- 29 грудня — святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;
- 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;
- 31 грудня — святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.
